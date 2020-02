Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda venerdì 14 febbraio 2020, c’è stata una grossa polemica. Il motivo? Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese si sono lamentati di non essere stati calcolati durante la puntata. Secondo i due il motivo sarebbero Pago e Serena Enardu che sono sempre al centro dell’attenzione. Stavolta per il presunto tradimento di lei con Alessandro Graziani. Pago, però, non vuole farla tanto lunga e ha cercato di mettere un punto. Andrea Montovoli, però, era su tutte le furie:

“Se mi gira il c***o, io esco lunedì. Ve lo dico. Tu Fabio cercavi la nomination? Ti capisco adesso. Stasera per me è stato un San Valentino di m***a! Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente”. Montovoli era arrabbiatissimo e ha detto di essere pronto a lasciare la casa. A meno che le cose non cambino. Continua a leggere dopo la foto

















Cioè a meno che Il GF non gli conceda uno spazio che ritiene sufficiente. Antonella Elia era presente quando Andrea Montovoli ha fatto la sfuriata e sapete cosa ha fatto? È andata a spifferare tutto a Serena. Che ha commentato con sarcasmo? “E come mai non va via? Forse gli servono quattro soldi…tra il dire e il fare c’è di mezzo l’euro!”. Pago, di fronte alle parole di Serena, è scoppiato a ridere. Come a dire: “Sono d’accordo”. Continua a leggere dopo la foto















Le parole di Serena non sono certo passate inosservate: il pubblico le ha notate eccome… A ogni modo, dopo la puntata del GF Vip di venerdì 14 febbraio, Pago era carico a mille. Finalmente ha potuto chiarire la questione e dire di essere stato a conoscenza di tutto. Solo a quel punto si è sentito meglio. E ha deciso di buttarsi in una missione per eliminare un concorrente della casa. Indovinate un po’ chi? Continua a leggere dopo la foto











Ovviamente Fernanda Lessa. “Avete tutti rotto i cogl***i con questa Fernanda! Io la devo eliminare dalla mia vita perché mi ha tradito completamente”, ha detto il cantautore che ora deve aspettare l’esito del televoto per capire se sarà Serena Enardu a uscire oppure Fabio Testi. Secondo voi chi lascerà la casa?

Lite furiosa al GF Vip. Alta tensione tra Licia e Andrea Montovoli: volano parolacce e accuse