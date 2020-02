Davvero particolare ciò che è accaduto ad ‘Amici 19’ nella puntata andata in onda oggi, sabato 15 febbraio. Nel giorno di San Valentino, visto che la stessa è stata registrata il 14 febbraio, la conduttrice Maria De Filippi ha ospitato l’artista Enrico Nigiotti, reduce dalla partecipazione al 70° Festival di Sanremo. Per annunciare l’uscita del suo nuovo cd ‘Nigio’ la presentatrice ha voluto Elena D’Amario. I due sono stati una coppia durante la loro presenza ad ‘Amici’ 2010. Dunque, una sorta di reunion improvvisata.

Entrambi sono apparsi imbarazzati, ma è stata soprattutto la reazione di lei a creare scalpore. Infatti, la giovane si è commossa e sono uscite anche alcune lacrime dai suoi occhi. In quella edizione del talent show, Nigiotti decise di eliminarsi dalla sfida con l'obiettivo di agevolare l'allora partner. Un gesto decisamente romantico. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto Maria prima e durante questo incontro.

















La padrona di casa ha esordito soffermandosi sulla decisione di lui di abbandonare il programma: "All'epoca la testa non era esattamente quella di adesso!". E gli ha fatto i complimenti per la crescita professionale: "Adesso scrivi davvero bene". Successivamente si è quindi materializzato l'evento inaspettato: l'ingresso di Elena per presentare l'uscita dell'album del cantautore toscano. E sono state soprattutto le parole riferite dalla D'Amario a colpire ancora maggiormente.























"Lui è stato il mio primo fidanzato! Il primo amore non si scorda mai!", ha confessato la ballerina 29enne. Ovviamente coloro che sperano in un ritorno dell'amore saranno sicuramente delusi. Si è trattato semplicemente di un bel ricordo di ciò che è stato, ma non c'è la possibilità che riscatti la scintilla. Se da una parte Elena è attualmente single, dall'altra Nigiotti è invece felicemente legato sentimentalmente con la sua dolce metà Giulia.

Sul social Twitter gli utenti si sono scatenati dopo questa decisione della De Filippi: "Enrico Nigiotti fino a due anni fa sapevo a stento chi fosse, ma a Sanremo ha portato due belle canzoni. Torna con Elena subito!", "Cosa sono stati per noi Elena e Nigiotti non potete capirlo", "Elena e Nigiotti, sposatevi!", "Comunque tra Elena e Nigiotti, boh, Maria sei meglio degli sceneggiatori di Beautiful".

