Il braccio destro dei programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, sta vivendo un periodo veramente molto negativo. Soltanto alcuni giorni fa ha perso il suo adorato papà. Sui social aveva annunciato così la scomparsa del genitore: “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo: ‘Voglio papà’. Adesso, come allora, ripeto la stessa frase. Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao papà, la tua Gypsy”. E poco fa ha nuovamente postato una foto ed un messaggio rivolto a lui.

L’ex postina di ‘C’è posta per te’ ed autrice di ‘Uomini e Donne’ ha perso il padre lo scorso 10 febbraio ed ovviamente il dolore è fortissimo. L’uomo si era ammalato da diverso tempo e la stessa autrice aveva avvisato i suoi fan della situazione ormai grave. In questo suo nuovo messaggio, la donna gli ha dedicato un post struggente. Ed i suoi follower, attraverso i like ed i commenti, hanno provato in qualche modo a tirarla su di morale. Anche se non è facile superare subito un lutto del genere. (Continua dopo la foto)

















Ecco cosa ha postato: “Dicevi: ‘Da grande lo stesso problema ti sembra tanto ridicolo’. Ma il giorno che sei volato via è proprio come immaginavo da piccola. Ho consumato gli occhi…”. In questi cinque giorni Raffaella sta dunque trascorrendo dei momenti veramente durissimi. Non è facile per lei riprendersi del tutto dopo questa pessima notizia, anche se inevitabilmente la vita per lei andrà avanti e dovrà necessariamente reagire. Ora, andiamo a vedere in che modo i follower l’hanno supportata. (Continua dopo la foto)























Oltre che con più di 4 mila like, gli ammiratori le hanno offerto a parole il loro sostegno: “Sii forte, tuo padre starà sempre con te”, “Non è spiegabile, ma sentirai la sua presenza e la sua protezione”, “Vedrai che ti accorgerai dalle piccole cose che starà sempre con te”, “Forza e coraggio Raffaella”. Altri ancora: “Sei una donna molto profonda”, “Mi dispiace tanto, un abbraccio”, “Da lassù ti proteggerà sempre”, “Tesoro, hai ragione”, “Mi dispiace, conosco bene questo dolore”. (Continua dopo la foto)

Una volta saputa la notizia della morte del papà di Raffaella, l’ex compagno Jack Vanore le aveva scritto: “Sarà sempre con te…”. A livello sentimentale, l’autrice televisiva è attualmente fidanzata con lo sportivo Alessio Sakara. In un’intervista, riferendosi al suo partner, aveva detto che si tratta di “un uomo di rara intelligenza”.

