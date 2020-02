Brutto risveglio per Alfonso Signorini. Ancora un brutto colpo per conduttore del GF Vip

Per questo freddo San Valentino, molti di voi avranno preferito trascorrere la serata al caldo davanti alla tv. La sfida di ieri sera 14 febbraio è stata contesa tra lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni e la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signorini. Chi avrà vinto? I dati Auditel parlano chiaro. Nel giorno dedicato agli innamorati Alfonso Signorini accompagnato in studio dalla sola Wanda Nara ha cercato di creare scompiglio tra le coppie. Il pubblico avrà preferito lo scompiglio creato in puntata dal noto conduttore o lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni? Scopriamolo insieme.

La sfida 'boom' di ascolti su Rai1 nella prima serata di San Valentino ha visto lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni seguito da 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share. Sulla rete ammiraglia Mediaset, il Grande Fratello Vip mantiene il suo bacino di pubblico con gli affezionati che risultano pari a . Su Rai2, in prima visione, è stato trasmesso l'esordio della terza stagione di The Good Doctor che ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film Security è stato visto da 1.158.000 spettatori pari al 5.1% di share. Poi: Rai3 Maldamore 797.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Rete4, Quarto Grado 1.132.000 spettatori con il 6.2% di share. La7, Propaganda Live 868.000 spettatori con uno share del 5%. Tv8, 4 Ristoranti 542.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove, The Rock 343.000 spettatori con l'1.6%.































Quindi, le prime proiezioni sul web indicano che il Grande Fratello ha registrato circa 3 milioni di telespettatori con uno share di circa il 23%. Un risultato non eccezionale che riconferma la media della trasmissione. Ma Panariello, Conti Pieraccioni, su Rai 1, con il divertente show, hanno intrattenuto una media di 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share. La Rai, dunque, supera di nuovo la Mediaset. Dopo i grandi successi ottenuti nello share e negli ascolti delle serate di Sanremo 2020, la Rai si aggiudica un’altra vittoria. A far da traino allo show dei tre toscani, su Rai1, c’è stato I Soliti Ignoti con 5.592.000 spettatori con il 22.9%. (Continua dopo la foto).









Su Canale 5 Striscia la Notizia ha tirato la volata al GF Vip con 4.511.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 786.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 948.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha avuto 1.278.000 spettatori con il 5.5%. La soap Un Posto al Sole ha intarttenuto 1.675.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha chiuso con 1.328.000 spettatori (5.6%), nella prima parte, e 1.194.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1.731.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age ha avuto 656.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 261.000 spettatori con l’1.1%. Per quanto riguarda i dati degli ascolti durante i programmi pomeridiani, Rai 1 e Canale 5 si danno sempre grande battaglia. (Continua dopo le foto).

Caterina Balivo e Maria De Filippi si contendono come sempre la grande sfida. Accanto, fra le due litiganti, Bianca Guaccero su Rai 2. Successivamente Lorella Cuccarini si scontra invece con Barbara d'Urso. Il Segreto ha emozionato 2.270.000 spettatori per il 20.00% di share.

