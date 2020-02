GF Vip, notte di ‘fuoco’. Il concorrente va su tutte le furie e minaccia di uscire

Il 14 febbraio, nella casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini hanno avuto la possibilità scrivere una lettera e vivere, anche se da lontano, la festa di san Valentino con i propri partner. “Comunicato Ufficiale: Vip, domani è San Valentino! – il comunicato letto dai concorrenti il 13 febbraio – Grande Fratello vi dà la possibilità di scrivere lettere per i vostri amori… fuori o dentro la Casa! Prendete carta e penna e scrivete le vostre lettere. Fate parlare il vostro cuore!”.

Aristide allora, distribuendo le carte da lettera, ha iniziato a spiegare le modalità per svolgere la prova dicendo “Ci sono cinque penne quindi si scrivono cinque alla volta, con una certa velocità non oltre le dieci righe” e rivolgendosi agli scapoli della Casa aveva aggiunto: “Per i single, la lettera può essere anche per un amore immaginario o per una lei che non vi corrisponde”. (Continua a leggere dopo la foto)

















I concorrenti hanno preso l’iniziativa del Grande Fratello con grande entusiasmo. Patrick subito ha ironizzato dicendo “Licia dettami una lettera o scrivo a Zequila” mentre Andrea con volto corrugato ha aggiunto “Non è una cosa semplice, io ci metterò del tempo, ci devo pensare bene”. Per i concorrenti parlare dei propri sentimenti non è stata un’impresa semplice, ma alla fine sono riusciti a esprimere tutto l’amore che provano e le emozioni. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel corso della puntata di venerdì sera, molti hanno ricevuto sorprese e risposte alle loro lettere, come Paola Di Benedetto, che ricevuto anche un video del fidanzato Federico (il cantante del duo Benji e Fede) che per l’occasione le ha scritto una canzone.

A fine puntata, però, uno dei concorrenti non ha preso bene il fatto di non aver ricevuto alcuna risposta o sorpresa. Si tratta di Andrea Montovoli, uno dei concorrenti con più esperienza nei reality show, esploso nel 2018 grazie a Pechino Express, che nella notte a avuto un vero e proprio crollo emotivo. (Continua a leggere dopo la foto)









Stanco di non avere lo spazio che hanno gli altri concorrenti, Andrea ha ammesso di essere pronto a fare le valigie e a tornare a casa.“Se mi gira il ca*** io esco lunedì. Ve lo dico esco. Tu, Fabio, cercavi la nomination? Ti capisco adesso”, ha spiegato l’attore. “Stasera per me è stato un San Valentino di me***. – ha detto ancora Montovoli – Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente”.

Pupo assente dal GF Vip, al posto suo un cartonato: dove era