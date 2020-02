Anche ieri sera è arrivata per i vip del Grande Fratello il fatidico momento delle nomination. Alfonso fa il nome degli immuni. “Cari vip – spiega il conduttore – avete nominato i vostri preferiti, regalandogli l’immunità, quindi Antonio, Denver, Paolo, Clizia, Fernanda e Paola, voi potrete nominare nel Confessionale mentre gli altri faranno le nomination palesi, il più votato andrà al televoto direttamente con Serena” invitando i concorrenti immuni a raggiungere la stanza superled per iniziare le votazioni.

Alla fine delle votazioni il nome è quello di Fabio Testi, nominato da Antonella Elia, Aristide Malnati e Clizia Incorvaia. L'attore andrà in nomination insieme e a Serena Enardu, che nella serata di venerdì è stata quella più votata nello scontro diretto con Licia Nunez.

















Come accaduto due settimane con Michele Cucuzza, l'ex tronista è uscita dalla casa convinta di essere stata eliminata ma poco dopo è rientrata spiegando di essere comunque in nomination fino a lunedì., quando andrà in onda la puntata in diretta. "In tutto ciò mica mi ero accorta della assenza di Pupo", "Comunque oggi è la migliore performance di Pupo".















I commenti sull'assenza dell'opinionista sono tantissimi. "Non si sente per niente la mancanza di Pupo". Insomma, sembra che nessun telespettatori si sia accorto della sua mancanza fino a quando non lo ha detto il conduttore. "Solo dopo due ore di trasmissione mi accorgo che non c'è Pupo", scrive un utente postando un video di Maurizio Costanzo che dice '''Ndo sta?".









Mistero svelato. Da New York arriva il video messaggio di Pupo, che saluta tutti i concorrenti con il suo solito modo di fare scherzoso: "Non vedo l'ora di tornare dall'America, voglio un bacio da Wanda Nara. Caro Alfonso, se dovessi scegliere tra te e Wanda…ho sbagliato esempio. Ci vediamo lunedì prossimo!".

