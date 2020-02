Ancora novità giungono da ‘Amici 19’. Vi abbiamo parlato in un precedente articolo dell’infortunio occorso al ballerino Federico Pietrucci. Le indiscrezioni sono state confermate, infatti ha dovuto abbandonare la trasmissione e pare proprio che Maria De Filippi si sia anche rivolta verso di lui dicendogli che essere infortunati non sempre abbia portato male in passato. Infatti, ci sono stati molti allievi che poi hanno avuto successo o che hanno potuto avere la possibilità di ripresentarsi ai successivi casting per entrare nuovamente nella scuola.

Al momento, non si sa se il giovane potrà riprovarci l’anno prossimo. Ma ‘Il Vicolo delle News’ si è soffermato su altre situazioni legate sempre agli studenti, che stanno lavorando sodo per approdare al Serale. La prossima puntata del talent show sarà a dir poco turbolenta e ricca di colpi di scena, con grandissime emozioni. Ci saranno infatti ragazzi assolutamente felici di quanto avverrà ed altri che invece saranno insoddisfatti. (Continua dopo la foto)

















Inizialmente la De Filippi inviterà gli allievi ad esprimere una loro preferenza. Dovranno infatti indicare il nome di un compagno o compagna che vorranno far andare al Serale. Dovranno quindi dire chi dovrà presentarsi davanti alla commissione esterna per essere valutato attentamente. A vincere il primo confronto sarà la squadra capitanata da Gaia Gozzi. E sarà Javier Rojas a comunicare il suo nominativo. (Continua dopo la foto)























Ed il nome fatto da Javier sarà quello di Talisa Ravagnani. La seconda sfida della puntata vedrà trionfare invece il team guidato da Giulia Molino. Ed è proprio quest’ultima a conseguire il punteggio più alto e quindi nominerà Francesco Bertoli, il quale si presenterà dalla commissione. L’esame a cui sarà sottoposto sarà durissimo e molto intenso. Il ragazzo darà il massimo di sé e riuscirà ad arrivare fino alla conclusione dello stesso. E a questo punto arriverà la decisione inaspettata. (Continua dopo la foto)

Francesco sarà infatti bloccato dagli insegnanti. Una doccia fredda per lui, che dunque sarà costretto a fare ancora qualcosa in più se vorrà ottenere la fase finale del programma condotto da Maria De Filippi. Per conoscere comunque tutti i dettagli occorrerà aspettare la puntata, che sarà in onda domani, sabato 15 febbraio, su Canale 5. Non resta che aspettare qualche ora per avere il quadro della situazione più chiaro.

