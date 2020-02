UeD, Cecilia Zagarrigo lascia lo studio. Via dal tronista Carlo: cosa è successo dopo

Dopo una settimana dedicata al trono over, dalla prossima settimana a Uomini e Donne tornerà quello Classico. Sul trono ci sono Carlo Pietropoli, l’ex gieffino Daniele Dal Moro e Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, che alla fine del suo percorso le ha rifilato un secco no per scegliere Giulia D’Urso.

Una delle ultime puntate del trono classico ha visto protagonista una delle corteggiatrici di Carlo Pietropoli. Durante il programma la ragazza è stata accusata da Carlo di avere delle reazioni poco vere e di non essere del tutto sincera con lui. Spronata da Gianni Sperti, la Zagarrigo ha poi lasciato lo studio, fortemente delusa dall'atteggiamento del tronista.

















In un'intervista su Uomini e Donne Magazine, Cecilia ha scelto di rivelare cosa sta davvero accadendo tra lei e il tronista protagonista del dating show dcondotto da Maria De Filippi. "Mi sono sentita persa e volevo solo tornare a casa. Vedevo il suo sguardo assente ed ero interdetta", ha confessato oggi Cecilia al magazine di Uomini e Donne.















"Tornassi indietro agirei più di pancia e meno di testa. – ha spiegato ancora l'ex tentatrice di Temptation Island – Ho avuto una reazione a scoppio ritardato, mi sono sentita persa e volevo solo tornare a casa. Vedevo il suo sguardo assente ed ero interdetta. Non l'ho voluto cercare nonostante io passi le giornate a pensarlo".









“Non so più descrivere cosa provo per lui. Sono delusa e amareggiata. Il mio umore dipende da come vanno le cose con Carlo, e ora come ora non posso dire di stare bene”, ha concluso. Intanto le anticipazioni de trono classico parlano di un incontro tra i due. Nella prossima puntata di Uomini e Donne vedremo Carlo raggiungere Cecilia a Milano, tra i due scoppierà una forte lite. La loro frequentazione sarà destinata a chiudersi per sempre?

