I suoi genitori hanno infiammato qualche giorno fa il palco dell’Ariston. Ora è stato il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, a far parlare di sé partecipando in veste di ospite all’interessante programma di Real Time, ‘Rivelo’, condotto dalla meravigliosa e bravissima Lorella Boccia. Qui l’uomo si è soffermato anche sul papà, affermando che per lui non è stato esclusivamente un genitore, ma anche un vero e proprio fratello. Dunque, un rapporto davvero speciale tra i due.

Il figlio dell'artista pugliese ha toccato anche il tasto più dolente della sua vita, ovvero la scomparsa della sorella Ylenia. E a proposito di questo argomento, ha svelato alcuni retroscena davvero inediti. Ma andiamo per ordine: in riferimento al padre, ha confessato che gli italiani non l'hanno veramente conosciuto come lui è riuscito a conoscerlo in tutti questi anni. Ed è ovviamente una cosa abbastanza normale, visto che stiamo parlando di un rapporto particolare.

















"Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è ancora conosciuto come l'ho conosciuto io". E Yari ha poi parlato di Ylenia, sparita nel nulla nel 1994: "Ho passato tanti anni della mia vita a cercare mia sorella Ylenia. Io sono sicuro che lei sia ancora in giro; posso immaginare che forse dopo tutto quello che è successo abbia paura della troppa esposizione mediatica".























E poi ha aggiunto: "Dal 4 gennaio del 1994 non abbiamo più avuto nessuna notizia. I media hanno esagerato, sono rimasto a bocca aperta per le notizie assurde che hanno pubblicato. Ovviamente avrei voglia di rivederla". Yari ha proseguito dicendo: "Io la rivedo negli occhi di alcune persone che incontro, la vedo nei sogni. Mi dispiace perché Ylenia non sarebbe dovuta andare in Belize, un posto con un'energia molto dark, ma in India. Ha trovato delle persone sbagliate nel suo cammino perché in questa sua ricerca avendo avuto le persone giuste l'avrebbero portata a qualcosa di più allegro".

Visualizza questo post su Instagram Yari Carrisi sulla scomparsa della sorella Ylenia Carrisi 🗝💗 #Rivelo Un post condiviso da RIVELO (@rivelotv) in data: 13 Feb 2020 alle ore 12:39 PST

Sempre durante la trasmissione ‘Rivelo’, Yari Carrisi ha concluso il suo racconto su Ylenia affermando: “Ylenia era, anzi è, una persona bellissima, di una cultura e bellezza unica. Per me è stato difficile trovare una fidanzata dopo aver avuto una madre ed una sorella così”.

