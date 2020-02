Fiorello e l’imitazione di Maria De Filippi a Sanremo. Maurizio Costanzo svela il retroscena

Quasi una settimana fa si concludeva il 70° Festival di Sanremo, caratterizzato dai record di ascolti, dalle tante polemiche anche antecedenti all’inizio della kermesse musicale e dalla clamorosa squalifica di Morgan e Bugo a causa dell’abbandono di quest’ultimo, in seguito alla variazione del testo del brano da parte del collega. Uno dei momenti più interessanti e divertenti è stato indubbiamente quando la spalla di Amadeus, Fiorello, si è travestito da Maria De Filippi, scatenando l’ilarità del pubblico.

Tra l'altro, la stessa Maria è intervenuta clamorosamente in diretta grazie ad una telefonata effettuata dal comico. A parlare di quanto è accaduto sul palco dell'Ariston ci ha pensato il marito di una delle regine di Mediaset, Maurizio Costanzo. Il conduttore televisivo ha detto la sua su Rai Radio 1 e più precisamente al programma 'Un giorno da pecora', che viene trasmesso ogni giorno. Vediamo cosa ha affermato a proposito dell'imitazione della moglie.

















"L'imitazione di Maria De Filippi a Sanremo da parte di Fiorello? Lui è stato bravissimo, loro si erano sentiti la mattina, le aveva solo detto che avrebbe fatto la sua imitazione. Maria era all'estero, io ero a casa da solo e l'ho vista in tv", ha rivelato Costanzo. Il presentatore 81enne ha poi allargato il suo intervento, soffermandosi complessivamente sul Festival. A quanto pare, Maurizio ha apprezzato notevolmente la direzione artistica di Amedeo Sebastiani.























"Per me è stato un bel Festival, un festival dell'amicizia: l'amicizia tra Fiorello ed Amadeus, quella tra i Ricchi e Poveri che si rimettono insieme", ha aggiunto Maurizio Costanzo. A proposito invece del prossimo Sanremo, in programma nel 2021, la Rai ha già proposto al duo Amadeus-Fiorello la conduzione bis dello stesso. Nessuna decisione ufficiale è stata assunta dai due protagonisti, anche se non è assolutamente da escludere che possano accettare, cavalcando l'onda del successo.

L’ultima serata della kermesse canora più famosa in Italia era riuscita a conquistare un nuovo record: la media d’ascolto dell’intera finale era stata di 11.476.000 spettatori con il 60,6% di share. Per trovare una percentuale più alta, occorre tornare alla finale del Festival del 2002, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

