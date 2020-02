Fervono i preparativi per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show che quest’anno vedrà al timone della conduzione Ilary Blasi. Dopo la rinuncia di Alessia Marcuzzi diversi gossip si sono susseguiti tra cui quelli riguardanti l’ipotetico inviato speciale e i toto nomi sui papabili concorrenti.

Inviato nell'isola potrebbe essere l'affascinante attore turco Can Yaman, famoso per aver vestito i panni di Ferit Aslan nella soap Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e l'ospitata a C'è Posta per te. Al momento non ci sono notizie ufficiali sul cast. La scorsa settimana una delle ipotesi più chiacchierate era quella di Arisa, corteggiata anche da Milly Carlucci per la nuova stagione di "Ballando con le stelle".

















La prossima edizione del reality in Honduras partirà a metà aprile, intorno al 20 e sarà condotta e sarà condotta da Ilary Blasi. I preparativi fervono e in questi giorni stanno uscendo i primi nomi ipotetici dei partecipanti alla quindicesiama edizione. C'è anche il primo ufficiale, svelato da Alfonso Signorini su Chi. Si tratta di Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Frattello Vip ed ex 'ciociara' di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5.















Ora sono uscite alcune indiscrezioni su due concorrenti. Secondo il settimane Oggi sull'isola potrebbe sbarcare Sylvie Lubamba, ex concorrente del reality "La Talpa" e inviata di "Lucignolo", balzata agli onori delle cronache a causa dei suoi problemi con la giustizia ed economici.









Secondo il settimanale Vero, invece, tra i naufraghi ci potrebbe essere anche Ronn Moss, noto al grande pubblico come il Ridge Forrester della soap “Beautiful”. Gli altri nomi sono Stefania Orlando, Ascanio Pacelli, Marco Baldini, Alessandra Mussolini, Alessia Macari, Maria Monsè, Milly D’Abbraccio, Maria Giovanna Elmi e Rosanna Lambertucci.

