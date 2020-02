Momento emozionante quello vissuto oggi nello studio di ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Nel giorno di San Valentino Samanta Togni è stata ospite insieme al partner Mario Russo, con il quale convolerà a nozze domani, sabato 15 febbraio. Nonostante il loro amore sia recentissimo, visto che si sono conosciuti a luglio, la coppia è pronta per il fatidico sì. E pensare che la proposta di matrimonio è avvenuta lo scorso agosto, un mese dopo il fidanzamento.

A 24 ore dalla cerimonia hanno ugualmente voluto prendere parte alla trasmissione televisiva. Oltre a mostrare il meraviglioso anello regalato dal futuro sposo, la ballerina di ‘Ballando con le stelle’ ha voluto svelare in anteprima la bomboniera che sarà donata agli ospiti. La bomboniera è assolutamente contraddistinta dalla semplicità, visto che a farla è stata proprio lei grazie anche all’aiuto di sua madre. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)

















Stiamo parlando di un vasetto di marmellata fatta in casa. La Togni ha mostrato sui social network la preparazione della stessa marmellata d’arancia. Ha tagliato le bucce d’arancia a pezzettini, dando vita ai classici bastoncini, mentre la mamma ha messo in cottura la polpa del frutto. Il vasetto confezionato è poi una scelta della danzatrice. La bomboniera è stata apprezzata notevolmente dalla sua dolce metà, il quale è molto amato dalla famiglia della sua futura moglie. (Continua dopo la foto)























Le nozze saranno celebrate in Umbria, più precisamente a Narni. Parlando con la Balivo, Mario Russo ha detto: “Ci siamo conosciuti sul treno e abbiamo iniziato a chiacchierare. Io poi l’ho cercata su Instagram, non sapevo fosse famosa in Italia”. L’uomo lavora all’estero, tra Dubai e Londra, essendo un famoso chirurgo estetico: “Ma per tanti anni ho anche vissuto in Spagna, quindi non ho mai visto Ballando con le stelle in Italia”. E successivamente ha raccontato la sua proposta di matrimonio. (Continua dopo la foto)

“Quella sera la luna era piena, ma mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti”, ha affermato Mario. Il quale ha ammesso di non nutrire assolutamente gelosia nei confronti di Samanta per via del suo lavoro: “So che è una professionista seria e mi fido”.

