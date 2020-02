Una notizia bomba arriva da ‘Amici 19’, ad un passo dal Serale. Non si tratta ancora di una comunicazione ufficiale, ma alcune anticipazioni riferiscono di una clamorosa eliminazione di un allievo per un motivo incredibile. I fatti riguardano uno dei ballerini più apprezzati ed amati dal pubblico, ovvero Federico Pietrucci. La puntata non è ancora stata registrata, ma pare che il giovane si sia reso protagonista di una vicenda paradossale, forse mai accaduta nella storia del talent show di Maria De Filippi.

Secondo quanto sta circolando in queste ore, Federico è stato eliminato da ‘Amici 19’. E sembra proprio che c’entri anche Martina Beltrami. Con quest’ultima, lui ha avuto una discussione piuttosto accesa e al termine del litigio si è innervosito non poco. La reazione ha superato ogni limite e a quel punto il danzatore avrebbe compiuto un gesto spropositato, che gli ha provocato l’eliminazione. (Continua dopo la foto)

















Alla fine del diverbio Pietrucci avrebbe sfogato tutta la sua rabbia colpendo con un pugno il muro. Ciò gli ha causato un infortunio alla sua mano. La pagina ‘Amici videos’ ha dato in anteprima la news: “Notizia ufficiale, Federico è stato eliminato per un infortunio…Ha dato un pugno per nervosismo contro un muro e si è infortunato”. In molti hanno pensato ad una notizia priva di fondamento, ma successivamente sono giunte conferme da un’altra pagina social. (Continua dopo la foto)























I fan di un’altra studentessa, Giulia Molino, hanno postato: “Fidati che è più che vera, delle mie amiche di Roma che stavano all’hotel stasera me l’hanno confermato, quindi anche meno…”. E la risposta è immediatamente arrivata: “Ti riferisci a me? Io l’ho riportato non sapendo se fosse vera o falsa la notizia, visto che mi è stata mandata in direct. Quindi ho dovuto scrivere per forza non ufficiale”. Ed è giunta anche la controreplica dell’altra pagina. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Io non ho parole..🤭 (Notizia di @thevoiceofgiulia) Un post condiviso da ex @amici19video (@amicivideos) in data: 13 Feb 2020 alle ore 2:20 PST

“Ah, okay, non lo sapevo…comunque sì, è ufficiale”. Bisogna comunque precisare che, anche se la notizia fosse vera, potrebbe non trattarsi di un’esclusione definitiva. In passato ci sono stati altri casi come Andreas Muller, che vinse poi l’edizione successiva del talent show. Ma anche altri come Federica Marinari, Miguel Chavez e Federico Milan ebbero l’opportunità di partecipare nuovamente ai casting dopo l’eliminazione per infortunio. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

