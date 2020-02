Patrick, uno dei più amati concorrenti del Grande Fratello Vip, nei giorni scorsi ha parlato di Serena Enardu, entrata in corsa per riappacificarsi con Pago. L’ex tronista sarda si trova al telefoto e Patrick ha ammesso di averla nominata.

“Preferisco che resti Licia. […] – ha spiegato – Non mi è piaciuto vedere litigare Serena, anche se con me si è comportata bene”. “Il like a quello con cui l’ha tradito! Lei non mi sembra molto elegante quando parla, parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. È proprio buzzurra. Se avesse trattato me come tratta Pago, l’avrei salutata”, ha detto ancora.

















Il gieffino ritiene che la donna non sarebbe mai dovuta entrare, lasciando ad altri momenti il chiarimento con Pago. “Stavi facendo un tuo percorso post Temptation Island. Queste cose sono stron***, uno se le risolve in casa”. Così ha dunque precisato Patrick rivolgendosi direttamente al musicista.















Patrick è molto schietto e proprio per questo motivo il pubblico lo ama. L’ex concorrente del Grande Fratello, ha infatti passato indenne tre nomination, sintomo che da casa è molto apprezzato. Cosa che, però, non pensano molti dei suoi inquilini. Da quando Patrick è entrato, il concorrente è sempre finito nel mirino. Attacchi, accuse e parole pesanti sono volate verso l’ex gieffino.









Fortunatamente, con il passare dei giorni, la situazione è cambiata, ma il continuo russare di Patrick continua a disturbare il sonno di alcuni inquilini. In particolare Fabio Testi e Antonio Zequila, che nella notte si sono ‘accaniti’ contro di lui. “Io vado a parlare con il Gf perché non se ne può più”, dice Fabio Testi. Patrick prova a scusarsi. Poi interviene Fernanda Lessa: “Basta Fabio, dai”. “Ha ragione – dice ancora Patrick – ma dove vado?”. (Il video)

