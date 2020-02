Cicogna a Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex tronista sui social. Maria De Filippi al settimo cielo

Una bella notizia arriva nello studio di Uomini e Donne. E tutti, a cominciare da Maria De Filippi, non stanno più nella pelle. Ramona Amodeo è incinta. Lo ha annunciato direttamente l’ex tronista, salita all’attenzione del pubblico per la sua storia con Mario De Felice, preferito ad Andrea Cerioli.

Purtroppo la storia fuori dal programma non durò molto. Ramona Amodeo decise quindi di dedicarsi al suo lavoro da influencer e ai suoi studi. La svolta arriva con l'incontro con Luca con il quale convola a nozze nel giugno 2017; a Novembre la Amodeo diventa mamma della sua prima figlia Annachiara. Poi la crisi, l'addio, l'amore che sboccia di nuovo e una sorpresa che cancella tutto quello che c'è stato prima. Caccia le nuvole e lascia guardare al cielo con speranza e fiducia.

















L'annuncio di Ramona Amodeo e di suo marito è arrivata poche ore fa quando l'ex tronista ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae un test di gravidanza ed una lunga didascalia per annunciare l'arrivo del secondo bebè. "Ricordo che alla prima gravidanza feci direttamente una beta, ero quasi certa che aspettassi un figlio. La seconda è stata sicuramente più difficile, sarà stato l'allattamento o un periodo di forte stress, non so… quasi per gioco ultimamente facevo un test ogni mese e la risposta era sempre negativa".















E ancora: "Una parte di me ci restava male perché oggi per le coppie concepire un figlio non è sempre facile e se ne sentono di ogni, anzi oggi è quasi un tabù per le coppie parlare di questo problema o affrontarlo… dall'altra pensavo meglio così, ora 'non è il momento'. Egoisticamente l'essere umano pensa prima a se stesso senza mettere in conto che magari quando è il momento giusto può accadere che i figli non arrivano. I figli sono dei doni di Dio e sinceramente vi dico che in qualsiasi coppia portano prosperità e fortuna".















Il messaggio della napoletana continua: "C'erano due linee rosa di cui una un po' sbiadita, la prima persona a cui ho scritto è stata un'amica, lei entusiasta 'sii sei incinta!!!!!'. Piangevo incredula, non volevo illudermi… il pomeriggio siamo andati a fare una beta per accertarci… ebbene sì, presto saremo in 4! Valeva la pena condividere questa bellissima notizia anche con voi che mi avete sempre sostenuta e amata anche se tanti dietro ad un telefono. Tutto arriva per chi sa aspettare".

