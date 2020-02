Ormai non si sa più cosa pensare e a cosa credere sul conto di Serena Enardu. Di recente sulla bella mora sarda si è detto di tutto. Anche il suo ex, Giovanni Conversano, ha rilasciato un’importante esclusiva su SoloGossip.it e ha portato alla luce alcuni dettagli a proposito della gemella. Tutti ricordano la relazione tra Conversano e la Enardu e, nonostante il tempo trascorso e le vicissitudini con Pacifico, Serena è messa ancora sotto mirino. E non solo da Giovanni. Anche Tina Cipollari, la vamp opinionista del salotto di Maria De Filippi, ha fatto emergere rivelazioni choc.

Partiamo da Giovanni Conversano. La relazione con Serena è finita nel 2009, quando la sarda ha annunciato un presunto tradimento da parte di lui. Ormai Giovanni è fidanzato da 10 anni con Giada Pezzaioli, da cui ha avuto il suo primo figlio Enea, ma sembra avere qualcosa da dire sul conto della ex: "In tutti questi anni si è diffusa l'idea comune che la storia tra me e Serena sia finita per il mio presunto tradimento con Pamela Compagnucci e io non ho mai detto niente, forse sbagliando. Ho sempre evitato di parlare e dire che lei in realtà non è quella che sembra, perché da uomo ho preferito lasciar correre. Lei, al contrario, ha sempre commentato la mia vita, il mio lavoro, il mio rapporto con Giada, dicendo cose anche pesanti, come quella che io andavo dalla D'Urso per poter comprare i pannolini a mio figlio". (Continua dopo le foto).































E ancora: "Cosa che, tra l'altro, non esiste, visto che io ad oggi ho un lavoro e dirigo 4 aziende. Poi, alla luce dei suoi comportamenti a Temptation Island Vip, ho deciso di fare chiarezza e far capire a tutti che questa immagine di vittima non le si addice, perché le cose tra noi non sono andate esattamente come lei ha sempre raccontato". Le cose per Serena non migliorano. Dopo aver lasciato Pago durante Temptation Island Vip e aver sollevato le critiche da parte del pubblico, Serena ha riprovato a riconquistare il dolce Pacifico, riuscendo a rientrare tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, dove l'amato provava a rifarsi una vita. Oggi riemerge il nome di Alessandro Graziani, corteggiatore attivo di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto).









Il nome di Graziani sembra appartenere alla storia di Pago e Serena da sempre. Infatti i due si erano lasciati al termine di 'Temptation Island Vip' perché la sarda si era abbandonata ad una relazione con Graziani. Le ultime notizie provengono da chi è sempre stato vigile all'interno del salotto di Maria De Filippi. ovvero da Tina Cipollari. La vamp opinionista prossima al matrimonio e paladina da sempre delle più grandi ed eclatanti verità, prova a fare chiarezza. Il nome di Serena viene ancora una volta messo al centro del mirino delle critiche. Infatti, pare che tra Serena e Alessandro non sia del tutto finita. L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha fatto emergere qualcosa di interessante. (Continua dopo le foto).

Infatti, lo studio della De Filippi ha ospitato Alfonso Signorini, proprio per porre chiarezza riguardo alcuni like che la Enardu ha lasciato sul profilo Instagram di Graziani. Alfonso ha più volte dichiarato che l’interesse sia ancora vivo da parte di Alessandro, ma non corrisposto da parte della sarda. Serena non sembra cedere alle lusinghe di Graziani. Tina Cipollari non si è lasciata convincere e ha preso parola. Da ‘Il Vicolo delle News’ si evince che, secondo Tina, alcune amiche avrebbero visto Graziani in compagnia di Serena. Eppure la Enardu ha avuto modo di giurare davanti a tutti di non aver mai più rivisto Graziani. Se le verità di Tina dovessero essere confermate da altre testimonianze, il pubblico non accetterà più le bugie di Serena. E Pago, questa volta, potrebbe uscirne profondamente deluso.

