No, non sta bene Pago. Nelle ultime ore nella Casa del GF Vip il cantante si è lasciato andare a un lungo sfogo che, nemmeno a dirlo, ha a che fare con Serena Enardu. Dopo la rottura a Temptation Island si erano appena ritrovati ma la miccia cha ha acceso i vecchi rancori è arrivata lunedì in diretta.

Quando cioè Pago ha rivisto il fratello Pedro, che non solo gli ha rivelato il pensiero della sua famiglia sul suo attuale percorso al reality ma soprattutto lo ha messo al corrente dei recenti like lasciati dalla sua compagna alle foto social di Alessandro Graziani, il suo ex tentatore di Temptation Island Vip. E dopo una lite furiosa con Serena, sempre in diretta, Pago è entrato in crisi. Se ne sono accorti anche i suoi compagni d’avventura. (Continua dopo la foto)

















Gli altri concorrenti hanno captato il suo malessere. “Vedo un Pago più riflessivo del solito che sta per la prima volta valutando anche un’opzione B”, ha commentato Paola di Benedetto. Mentre Fernanda Lessa avrebbe preferito che Serena rimanesse fuori dal gioco: “Si sta giocando il suo amore, la sua carriera… Lui stava meglio senza, da solo, faceva divertire tutti ed era nel gruppo. Adesso si è completamente isolato”. (Continua dopo la foto)















Questa settimana Serena Enardu rischia di uscire dal GF Vip. È finita in nomination con Licia Nunez e Pago non si augura certo che esca, ma nello stesso tempo è pieno di dubbi. “Sono stanco”, ha detto in confessionale. Nonostante il suo cuore voglia ritrovare la serenità con lei, non è per niente convinto del loro rapporto. Quei like al single Alessandro l’hanno distrutto. Di nuovo. (Continua dopo le foto)











“Sono stanco perché questa roba con Serena mi sta snervando -ha spiegato in confessionale – Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni. Invece no…”. E poi: “Non metto in dubbio il suo amore – sottolinea Pago – ma questo non toglie che ci vuole un po’ più di attenzione. Non sono una roccia, non sono Superman”.

Serena Enardu, il single Alessandro Graziani ora ammette: “È vero…”