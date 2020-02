Serena Enardu squalificata dal GF Vip? Spunta il fattaccio, troppo forte da passare inosservato

Ci siamo, manca poco all’undicesima puntata del GF Vip. Una serata che, in base alle anticipazioni, verrà dedicata interamente all’amore visto che oggi si festeggia la festa degli innamorati, San Valentino. Tuttavia in queste ultime ore è successo qualcosa che potrebbe costringere gli autori a stravolgere la scaletta. Pariamo con ordine: la scorsa notte Serena Enardu, parlando a tu per tu con Clizia Incorvaia, si è lasciata sfuggire una dichiarazione fuori luogo che ha creato non poche polemiche sui social, e non solo.

Per farla breve, la fidanzata di Pago, sulle persone che finora sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip per portare notizie non proprio piacevoli, ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua: "Dovrebbero incendiarle… Le persone che vengono qui a sputare veleno…". Parole ritenute dalla maggior parte dei telespettatori davvero gravi. Per tale ragione si sono già riversati sui social per chiedere l'immediata squalifica di Serena Enardu dal GF Vip.

















Deinira Marzano, la nota influencer, ha ascoltato queste dichiarazioni davvero al limite di Serena Enardu. Ovviamente la donna, su Instagram, ha condannato duramente la fidanzata di Pago, asserendo di pensare che abbia assolutamente esagerato. Ma non è finita qua perchè ha anche colto l'occasione per fare un accorato appello a Alfonso Signorini affinchè prenda una posizione netta e decisa nei confronti di Serena, che ieri è finita nella bufera dopo la segnalazione di Tina Cipollari.















La Marzano, con la sua proverbiale schiettezza, ha chiesto al conduttore del Grande Fratello Vip: "Spero che Alfonso Signorini le dia una bella 'lezione' a questa perchè abbiamo già visto troppa sfacciataggine…". Ieri Serena Enardu e Licia Nunez hanno parlato per un bel po' nella casa del GF Vip.











La Enardu ha voluto dire all’altra concorrente che magari con tutta questa sua riservatezza potrebbe non arrivare fuori. A quel punto Licia Nunez del Grande Fratello Vip ha risposto seccamente: “Forse hai ragione, ma io sono me stessa…”. Insomma, stasera ne vedreemo senza dubbio delle belle…

