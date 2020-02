“Mi hai rotto i cogl**”. Amici 19, i due studenti ai ferri corti se ne dicono di tutti i colori

Il serale si avvicina sempre di più per gli allievi di Amici 19. La loro corsa va avanti tra esami davanti alla commissione dei professori e giudizi di giudici esterni. Tra lo stress e la paura di non rientrare tra gli ultimi posti rimasti disponibili per il serale, attualmente 4, gli animi dei ragazzi del programma di Maria De Filippi rischiano di surriscaldarsi spesso. Protagonisti di una discussione accesa il ballerino Federico Pietrucci e la cantante Martina Beltrami.

Cosa è successo? La produzione ha dato ai ragazzi la possibilità di assegnare una maglia verde ad uno di loro, votato a maggioranza dalla classe. Al termine dello spoglio palese Martina ha criticato il voto di Federico che non è rimasto zitto: "Non mi rompere i coglioni" le ha risposto durante la lite. Ma la cantante non ha ceduto, continuando a criticare la votazione di Federico. Come era già successo in una delle scorse puntate del daytime di Amici di Maria De Filippi la produzione oggi aveva dato agli allievi la possibilità di assegnare una delle maglie rimaste per il serale.

















Insomma, ogni ragazzo doveva votare per il compagno che secondo lui meritasse di più la maglia verde. La votazione è avvenuta in maniera palese e, quando sono stati letti i voti, nessuno degli allievi aveva ottenuto la maggioranza. Dunque nessuna maglia per il serale è stata oggi assegnata, ancora una volta i ragazzi perdono un'occasione. Dopo aver letto tutti i voti è nata una discussione tra alcuni dei ragazzi, in particolare Federico e Martina che già aveva rischiato l'eliminazione.















A questo punto è lei ha sbraitare: "Sei un ipocrita", ha detto la cantante a Federico dopo che quest'ultimo non aveva votato per nessun ballerino. Secondo Martina, Federico non ha votato in base al merito ma soltanto per evitare che nessun ballerino prendesse la maglia prima di lui. Dei 10 posti per il serale che quest'anno il programma di Maria De Filippi ha messo a disposizione per gli allievi ne restano attualmente soltanto 4.











Stanno abbastanza tranquilli Gaia, Valentin, Giulia, Nicolai, Nyvinne e Javier: sono gli allievi che per adesso si sono conquistati il posto. Il serale è ormai alle porte e dietro le quinte si procede agli ultimi dettagli relativi all’organizzazione come, ad esempio, la possibilità di cambiare il giorno della messa in onda.

