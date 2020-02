Elodie a Sanremo, avete visto quel “semplice” fermaglio per capelli? Altro che… il suo costo è altissimo:

Una donna meravigliosa Elodie. Quest’anno la cantante sul palco dell’Ariston ha mostrato una nuova evoluzione di stile dicendo addio ai look romantici e bon ton per sfoggiare una serie di outfit moderni e super trendy, perfetti per una giovane donna decisa e sicura, una donna che non perde la sua femminilità ma non ha bisogno di abiti da principessa, tulle, glitter e ricami floreali per essere perfetta. Tutti pensavano che Elodie a Sanremo salisse sul palco con abiti Etro o Moschino, brand che l’avevano vestita in diverse occasioni importanti come la prima de La Scala a dicembre 2019, invece la cantante ha stupito tutti con il suo guardaroba sanremese griffato Versace con capi dell’ultima collezione Primavera/Estate della Maison della Medusa diretta da Donatella Versace.

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 la cantante è apparsa sulla scalinata dell'Ariston con un minidress nero dalla particolare scollatura e con spalline squadrate della collezione P/E 2020 di Versace, con cintura gioiello in vita. Poi è stata la volta della camicia maschile con spalline strutturate indossata sotto un tubino nero con sandali e orecchini dorati con logo Versace.

















Nella quarta serata Elodie ha sfoggiato un minidress strapless, con ampia scollatura, ancora di Versace. Per la finale Elodie rende omaggio al palco dell'Ariston con un abito lungo, il primo longdress di questa edizione, un modello che ha lo stesso corpetto sagomato e tondeggiante del vestito indossato nella prima serata.















La cantante completa il look con maxi orecchini e fermagli dorati tra i capelli e sandali neri semplici ed essenziali. Alcuni hanno detto che sul palco del Festival ha proposto abiti troppo simili, quasi uguali, sarà pur vero ma Elodie era meravigliosa lo stesso. Pulita, lineare, sensuale ma mai volgare, trendy e alla moda, eppure ricercata ed elegante.











La perfezione dei suoi look sta nei dettagli, dai gioielli scelti per completare gli outfit ai fermagli tra i capelli e all’hairstyle con capelli “incollati”. Ecco ad esempio, sapete quanto costava solo quel fermaglio? Ben 120 euro: un costo eccessivo per un accessorio apparentemente insignificante. Il resto degli outfit circa 20mila euro. Insomma, non ha badato a spese.

