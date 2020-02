Dopo l’esperienza all’interno del Grande Fratello Vip in Spagna, Gianmarco Onestini e Adara Molinero sono tornati a vivere insieme. I due ex gieffini fanno parte del cast di un altro reality iberico, El tiempo del descuento.

Il giovane bolognese dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nostrano, ha partecipato allo stesso programma ma in salsa iberica e qui ha conosciuto proprio Adara, sposata con un figlio piccolo a casa. La loro storia d'amore ha appassionato moltissimi telespettatori, ma dopo l'esperienza al Grande Fratello i due si sono lasciati. Grazie a El tiempo del descuento, questo il nome del reality show spagnolo, la coppia si è ritrovata e ha scoperto che il sentimento tra loro era molto forte.

















Uscita dal reality show pcoo dopo, Adara è tornata in trasmissione per spiegare a Gianmarco che la sua storia con Hugo Sierra si è definitivamente conclusa. Ed è stato a questo punto, quindi, che il fratello di Luca le ha chiesto ufficialmente di fidanzarsi e lei ha risposto con un sì e un lunghissimo bacio. In queste ore Gianmarco ha avuto un crollo. Una lite con un altro concorrente, Kiko, e il video della litigata ha lasciato tutti senza parole.















Ma vediamo cosa è successo. Il programma ha fatto vedere a Gianmarco alcuni video in cui Kiko diceva che Onestini penserebbe solo a vincere e reputando la loro amicizia come falsa, come sarebbe falsa anche la relazione con Adara. I due, ricordiamo, si conoscono dai tempi del Grande Fratello e hanno instaurato un bellissimo rapporto. A questo punto, sentendosi ferito, Gianmarco non è riuscito a trattenere le lacrime.









Il video, che è diventato virale grazie a un risultato tragicomico, mostra un Onestini in preda a un pianto isterico che quasi non riesce a pronunciare le parole. "Io lo consideravo un mio vero amico.- si è confidato dopo con un'altra inquilina del reality – Ho iniziato a piangere perché non mi aspettavo quelle parole dopo quello che ho fatto per lui. Gli ho detto che le sue battute mi colpiscono. Quello che ha detto mi ha ferito moltissimo, non sto bene. Ha messo in dubbio tutto, la mia amicizia e i miei gesti per Adara. Volevo scrivere una lettera semplicemente aprendo il mio cuore. È sbagliato? Con tutto quello che gli ho confessato, adesso mi tradisce così?".

