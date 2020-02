Colpo di scena a Uomini e Donne, a tenere banco è il caso di Serena Enardu. Per capire cosa ci sia sotto si è mosso perfino Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip, deciso a fare chiarezza sulla storia tra l’ex corteggiatrice e il tentatore (e ora volto di Uomini e Donne) Alessandro Graziani.

Una sorpresa per tutti in un puntata che già ha scompigliato le carte in tavola con il faccia a faccia tra Giulio Raselli (con al fianco Giulia) e Giovanna Abate, la non scelta di Raselli. Tornando a Graziani, per chi non avesse seguito tutto lo sviluppo delle storia, si tratta del ragazzo a cui Serena Enardu, fidanzata di Pago, ha messo un like che ha scatenato un’accesissima discussione dopo la puntata di lunedì sera. Continua dopo la foto

















Alfonso ha rivolto la domanda direttamente al corteggiatore di Giovanna e Sara e lui non è stato molto chiaro nella risposta. Il conduttore del Gf Vip ha chiesto ad Alessandro se tra lui e Serena c’è stato qualcosa, ma lui ha risposto che questa domanda è giusto farla a lei. A proposito del like, invece, ha detto di non vederci nulla di male ma che Serena avrebbe potuto evitare: lui comunque non aveva un secondo fine. Continua dopo la foto















Inoltre, Alessandro ha confermato che era predisposto a una conoscenza più approfondita ma poi le cose sono andate come sono andate. Serena ha già negato che c’è stato qualcosa oltre l’amicizia, ma a Uomini e Donne è intervenuta Tina Cipollari a tal proposito! Seppure Alessandro abbia provato a terminare il discorso dicendo di volersi vivere il percorso a Uomini e Donne senza essere tirato in ballo, l’opinionista aveva qualcosa di importante da dire. Continua dopo la foto











Tina ha detto di avere delle amiche a Cagliari che hanno visto Serena Enardu e Alessandro insieme a settembre, per cui non è vero che non si sono mai visti lontano dalle telecamere. I due avrebbero anche passato insieme un week end. Lorenzo Riccardi ha provato a indagare buttandola sullo scherzo, ma Alessandro non ha proferito parola. Queste le anticipazioni trapelate dal Vicolo delle news, adesso siamo tutti curiosi di sapere se tutto questo verrà fuori al Gf Vip 4 domani sera! Come reagirà Pago a queste nuove rivelazioni?

Ti potrebbe interessare:Elena Morali, il décolleté strizzato nel bustino esplode. Fan ipnotizzati: “Esagerata!”