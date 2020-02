“Stop!”. Don Matteo 12 stasera non andrà in onda. Cosa è successo

Brutte notizie per i fan di Don Matteo, la trasmissione del programma sarà interrotta anche questa sera. È la seconda volta che succede: la scorsa settimana infatti, Don Matteo si era fatto da parte per lasciare spazio all’edizione numero 70 del Festival di Sanremo. Stasera invece, a prendere il posto di Don Matteo sarà il calcio, con la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus.

L'amatissima fiction di Rai 1 mancherà dal piccolo schermo per due giovedì consecutivi e dunque il pubblico riaccoglierà nelle proprie case il maresciallo Cecchini e tutti gli altri protagonisti giovedì prossimo.

















Sulla pagina Facebook della fiction, infatti, la produzione dà appuntamento al pubblico a giovedì 20 febbraio quando tornerà Don Matteo con la quinta puntata. Sarà una serata da non perdere e non solo per la lunga attesa, ma anche per i colpi di scena che ci attendono. Don Matteo finirà nei guai e verrà accusato di omicidio.















Molti spettatori avrebbero preferito un cambio di programmazione della fiction pur di non attendere tanti giorni. Non sarebbe successo nella settimana sanremese, perché va in onda dal martedì al sabato, ma anche in questa settimana sarebbe stato difficile. Tutte le serate della Rai sono ben occupate da altri programmi e da altre fiction. Don Matteo non andrà in onda anche nella prima settimana di marzo: giovedì 5 è prevista infatti la partita di ritorno tra Napoli e Inter.











La saga di Don Matteo, campione d’ascolti e con una 13esima edizione già nel cassetto, è ambientata per la quarta volta nella città di Spoleto in Umbria. Il cast di questa serie non presenta grossi stravolgimenti, ad eccezione dell’addio di Caterina Sylos Labini nel ruolo di Caterina Cecchini, la moglie del Maresciallo (morta off screen nel corso dell’arco narrativo). Altre uscite di scena sono quelle di Cosimo (Federico Ielapi), Seba (Federico Russo), Rita (Giulia Fiume) e Chiara (Teresa Romagnoli). Tra le novità, figurano i ritorni in guest star di Giulio Tommasi (Simone Montedoro), Lia Cecchini (Nadir Caselli) e il PM Bianca Venezia (Giorgia Surina), e la durata degli episodi, per 100 minuti ciascuno, ognuno dedicato a una rielaborazione dei Dieci Comandamenti.

