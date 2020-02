“Faccia a faccia”. UeD, Giulio Raselli e Giovanna Abate in studio dopo la scelta: volano gli stracci

Non si annunciano giornate facili per Giulio Raselli, il tronista, che dopo mesi in trasmissione ha fatto la sua scelta, si troverà davanti infatti Giovanna Abate e, quanto pare, i rapporti tra i due non sarebbero proprio idilliaci, come del resto prevedibile.

Le ultime anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne vengono direttamente dal Vicolo delle News che ha annunciato anche gli ospiti della registrazione di oggi 13 febbraio, una puntata che i fan non dimenticheranno perché sapete tutti in che modo è finito il trono di Giulio e come ha reagito Giovanna Abate al fatto di non essere stata scelta. Continua dopo la foto

















In una recente intervista a Uomini e Donne magazine Giovanna si era detta molto delusa da Giulio perché si era vista trattare malissimo, con assoluta indifferenza, e questo non se lo aspettava dopo un percorso così intenso. I dettagli sulla reazione di Giovanna all’entrata in studio di Giulio Raselli e Giulia li scopriremo solo vedendo la puntata su Canale 5 ma è naturale che da un giorno all’altro la Abate non possa aver cambiato idea né sul conto di Raselli né sul conto della sua ex rivale. Continua dopo la foto



















Per il resto, dopo una lunga pausa, lo studio di Uomini e Donne si prepara ad accogliere nuovamente tronisti e corteggiatori per una nuova registrazione del trono Classico. Giovanna, Sara, Daniele e Carlo tornano sui loro troni dopo giorni durante i quali sono state registrate nuove esterne. Nella precedente registrazione, Sara e Giovanna hanno sviluppato una forte rivalità a causa di alcuni corteggiatori “comuni”. Continua dopo la foto











Tra le due troniste sono volate parole pesanti, cosa che potrebbe però accadere anche oggi. Infatti l’ultima volta Giuseppe Nastasi, corteggiatore di Sara, ha deciso di lasciare lo studio dopo un’accesa discussione con la tronista. Andando via – come raccontato dal Vicolo delle News – le ha anche lanciato contro il cartellino col suo nome che è stata poi Giovanna a raccogliere, sussurrando a Maria De Filippi “Questo lo tengo io”.

