Questa notte Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, si sono chiusi nella capsula, isolandosi dal resto del gruppo, per viversi un momento di pura intimità, ripresi, ovviamente, dalle telecamere. Baci, carezze, effusioni, dialoghi incomprensibili scandiscono le ore dei due gieffini, che alla fine si ‘lasciano’ prima di arrivare al dunque.

Dopo la notte trascorsa nell'oblò, Clizia Incorvaia si è confidata con Serena Enardu e ha fatto una confessione molto intima. Ormai l'attrazione per il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi è tanta e la gieffina vip non lo nasconde. "Con Paolo l'attrazione è davvero troppo forte…", ha raccontato l'Incorvaia a Serena, chiedendole anche consigli su dove potersi appartare.

















Non solo. Dopo un iniziale imbarazzo, la concorrente ha 'lamentato' la mancanza dei profilattici. Serena le ha consigliato di chiedere direttamente alla produzione, ma Clizia si è detta imbarazzata spiegando che forse è meglio aspettare un po' prima di fare quel passo. A poche ore dalla chiacchierata con Serena, Clizia si è confessata con Licia Nunez parlando della situazione che si è creata, soprattutto per la costante presenza delle telecamere che la costringe a dover rendere conto della sua passione con Ciavarro.















"Lui è una persona molto sensibile, è uno che comprende. Ha rispettato i miei tempi", dice Clizia riferendosi a Paolo. Il suo pensiero, però, è quello che si potrebbe dire all'esterno, le critiche che potrebbero nascere per la passione vissuta verso Paolo.









“Non mi aspettavo una cosa così per come sono fatta, ogni tanto penso anche alle telecamere e se ci penso è un disastro perché non avevo bisogno di una cosa così”, ha detto l’influencer all’attrice. Per la Incorvaia è il contesto a essere sbagliato o, comunque, non ideale: “Se nella mia vita accade è molto bello è che è stato un crescendo, c’è qualcosa di più. Non pensavo, non volevo qua a onor del vero. Sarebbe stato meglio vivere l’esperienza come stavo facendo”.

