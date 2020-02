L’ingresso del fratello di Pago, Pedro Settembre, al GF Vip ha scatenato uno scontro accesissimo tra il cantante e Serena Enardu. Lunedì scorso, Pedro è piombato a sorpresa nella Casa e rivelato al concorrente cosa pensano i suoi sul ritorno di fiamma con Serena al reality (che dal confessionale ha assistito allo sfogo). “È opinione comune, tra la tua famiglia e i tuoi amici – ha esordito Pedro – Dopo che è entrata lei ti stai concentrando troppo sulla coppia e poco su te stesso”.

“Sei l’artista, il cantautore. Ci sta sì, però ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama ti aspetta fuori, non entra qua dentro. Magari è anche vero che ti ama alla follia, non lo so, però per il bene tuo da artista ti aspetta fuori e ti fa fare il tuo percorso, che era bellissimo. Dopo vi chiudete in casa e ne parlate del da farsi. Il 21 gennaio ha messo like a quel ragazzo, che non vuol dire nulla però un po’ di buon gusto, tutto qua”. (Continua dopo la foto)

















Tra le critiche e quei like, Serena Enardu è esplosa. Non ha per niente apprezzato l’intervento dell’ex cognato, tanto da lasciarsi andare a dure critiche nei suoi confronti. Per questo motivo nel corso della puntata di Mattino 5 Federica Panicucci ha riaperto l’argomento e dato la possibilità a Pedo di rispondere pubblicamente all’ex tronista. Il fratello del cantante è intervenuto telefonicamente ma ha spiazzato tutti con la sua decisione. (Continua dopo la foto)















Dopo aver parlato nella Casa, Pedro ha chiuso per sempre il discorso: ha scelto di non ribattere alle accuse ricevute e di non intromettersi più nella storia del fratello con Serena. L’unica priorità, ora, è che Pago sia sereno e tranquillo. Poi, quando il reality sarà finito, allora potrà parlare di quanto accaduto ma per il momento non se la sente di dare alcun giudizio, sulla loro relazione e sulla Enardu. (Continua dopo la foto)











“Voglio che lui stia sereno – ha detto Pedro in diretta – Non me la sento di mettere in discussione nulla che lo riguardi. Non vorrei parlare di lui e Serena. Guarda Fede non me la sento di ribattere”. E poi, sempre in collegamento telefonico con lo studio di Mattino 5: “Io vorrei che qualunque scelta riguardi mio fratello lo renda felice, vogliamo che lui stia tranquillo, non me la sento di dare alcun giudizio. Noi tutti vogliamo che lui sia felice”. Anche quando la conduttrice gli ha ripetuto le dure parole di Serena Pedro ha ribadito di aver scelto la strada del silenzio.

