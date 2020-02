Dopo Enrico Remigio, ci ha provato Alessandro Limaroli a vincere 1 milione a “Chi vuol essere milionario?”, il programma tv condotto egregiamente da Gerry Scotti. Ma ve lo diciamo subito: il dentista bergamasco si è fermato alla domanda numero 12, quella da 70mila euro. E, avendo risposto in modo sbagliato, è tornato a casa con 20mila euro in tasca.

La domanda, per niente facile, era la seguente: “Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina. Chi lo ha detto?”. Le opzioni, come sempre, erano 4: Tina Turner, Janis Joplin, Little Richard e Freddy Mercury. Il simpatico dentista ci ha ragionato su e, pur non sapendo rispondere con certezza, si è buttato. Ha risposto “Freddie Mercury” ma quella giusta era “Little Richard”, proprio quella che lui aveva preso meno in considerazione. Peccato. (Continua dopo la foto)

















Ma la domanda che ha davvero fatto impazzire l’Italia intera è stata senza dubbio quella sul numero esatto di persone vissute sulla terra fino a questo momento. La numero 11 della scalata verso il milione di Alessandro. Scalata che è stata molto seguita anche sui social. Anche se alla fine non ha vinto il premio più alto, il dentista e i suoi ragionamenti sono stati molto apprezzati dal popolo della rete. Eppure quando Gerry lo ha messo di fronte all’11esima domanda più di qualcuno ha avuto da ridire. strong>(Continua dopo la foto)















Per molti quella domanda da 30mila euro era particolarmente difficile a quel punto del percorso. “Secondo Population Reference Bureau quante persone hanno vissuto fino ad oggi sulla Terra?”. Le possibili risposte: 50 miliardi, 110 miliardi, 10 bilioni e 1 trilione. Alessandro non aveva più aiuti ma è riuscito comunque a dare la risposta corretta e quindi arrivare alla domanda numero 12 su cui poi è caduto dopo un lungo ragionamento. (Continua dopo foto)











Per la cronaca la risposta giusta era la B, 110 miliardi. Ma come riporta il sito FunWeek secondo alcuni utenti, la domanda aveva una difficoltà di livello maggiore rispetto alla posizione in cui si trovava nella scalata al milione. Troppo difficile per valere “solo” 30mila euro. Qualcuno è andato più a fondo e mostrato che quella stessa domanda era stata fatta a un concorrente dello show ma nella versione americana. E valeva 1 milione, non 30mila euro…

