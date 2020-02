Bravissimo Alessandro Limaroli a “Chi vuol essere milionario?”, il programma tv condotto egregiamente da Gerry Scotti. Il dentista bergamasco si è fermato alla domanda numero 12: quella da 70mila euro. “Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina”, lo ha detto Little Richard. Su questa domanda è caduto il simpatico dentista. La risposta data ed errata è stata “Freddie Mercury”. Ma la domanda che ha davvero fatto impazzire l’Italia intera è stata senza dubbio quella sul numero esatto di persone vissute sulla terra fino a questo momento.

Dopo un interessante ragionamento, il loquace dentista bergamasco che è giunto alla domanda numero 11 del quiz show durante la puntata andata in onda mercoledì 12 febbraio 2020, è arrivato alla soluzione corretta. “Secondo Population Reference Bureau, circa quante persone hanno vissuto sulla Terra fino ad ora?”. Questo il quesito e queste le opzioni date: A 50 miliardi. B 110 miliardi. C 10 bilioni. D 1 trilione. La risposta esatta è la B 110 miliardi. (Continua a leggere dopo la foto)

















Una stima più recente del numero totale delle persone vissute in ogni tempo è stata proposta nel 1995 da Carl Haub del Population Reference Bureau e successivamente aggiornata nel 2002 e nel 2017; il dato così aggiornato era approssimativamente di 106 miliardi 18 anni fa e 108 miliardi tre anni fa. (Continua a leggere dopo la foto)















Chi vuol essere milionario?, il cui ‘antenato è stato Chi vuol essere miliardario?, è sbarcato in Italia nella stagione 2000/2001 (quest’anno festeggia il ventennale) in onda su Canale 5. Volto storico del quiz show è quello di Gerry Scotti. La versione originale del format è inglese (Who Wants To Be a Millionaire?) e deve la sua fortuna agli ideatori David Briggs, Mike Whitehill and Steven Knight. (Continua a leggere dopo la foto)











È stato prodotto dalla trasmittente ITV e da Celador ed è stato trasmesso in più di 120 nazioni del mondo. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della serata. Attrae spettatori di tutte le età, senza distinzione, piace davvero a chiunque. Che il merito sia proprio del mitico Gerry?

Ti potrebbe anche interessare: “Vuole troppi soldi”. Ballando con le stelle, la bella della televisione italiana fuori dal programma di Milly Carlucci