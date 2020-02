“Ma che stanno facendo?!”. Gf Vip: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia danno spettacolo (a luci rosse). Effusioni hot in piscina: il video

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due non si nascondono più e ogni angolo della casa è buono per appartarsi un po’. Nell’ultimo video diffuso sui canali social del GF Vip, Ciavarro e la Incorvaia si sono anche lasciati andare durante un bagno in piscina, travolti dalla passione e da un’attrazione fisica molto forte. Di tutta questa storia vissuta sotto i riflettori, Eleonora Giorgi inizalmente sembrava esserne abbastanza felice, anche se non vedeva alcuna possibilità di futuro tra i due una volta usciti dalla casa.

La ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che, secondo lei, la Incorvaia avrebbe bisogno di un altro tipo di uomo e che si sono incontrati in un momento della vita dove entrambi hanno delle esigenze diverse. Nel frattempo la notte si è fatta caldissima e il siparietto da bollino rosso è proseguito quando gli altri concorrenti erano già andati a dormire. (Continua a leggere dopo la foto)

















I due innamorati si sono messi a parlare in cucina e Clizia, ormai completamente disinibita nei confronti del bel ragazzo, ha suggerito al Grande Fratello di spegnere la luce per andare con lui nell’oblò “a sorseggiare la camomilla”… Una richiesta reiterata a voce alta da Paolo e recepita prontamente dalla produzione del reality show. Così, la cosiddetta “Capsule Hotel” ha ospitato i due concorrenti per un po’ e Paolo, malgrado un evidente imbarazzato, ha detto: “È tutto così strano… Se mi sono lasciato andare è soltanto merito tuo, mi hai messo a mio agio”. (Continua a leggere dopo la foto)























L’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante de “Le Vibrazioni”, a quel punto ha abbracciato il figlio di Massimo Ciavarro e ha iniziato a baciarlo. Da quel momento sono scattate bollenti effusioni a favor di telecamera, fino a quando il ragazzo ha schioccato un tenero bacio sulle labbra di Clizia prima di andare a letto. (Continua a leggere dopo la foto)



Oltre alle effusioni bollenti, nella notte Clizia e Paolo si sono lasciati andare a un lungo bagno in piscina e a qualche discorso in sauna, incentrato sul duro scontro del pomeriggio fra Licia Nunez e Adriana Volpe. Paolo Ciavarro, a tal proposito, ha dichiarato: “Lei è convinta che l’abbia nominata per Adriana, ma io ho una testa pensante, non mi faccio attanagliare dai meccanismi del gioco”. In ogni caso viva l’amore.

Ti potrebbe anche interessare: “Ma che stanno facendo?!”. Gf Vip: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia danno spettacolo (a luci rosse). Effusioni hot in piscina: il video