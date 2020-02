Durante il 70° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e vinto dall’artista Diodato con il brano ‘Fai rumore’, coloro che hanno reso la kermesse musicale ancora più elettrizzante sono stati Al Bano e Romina Power. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, l’artista originario di Cellino San Marco ha voluto fare delle puntualizzazioni su quanto accaduto durante l’esibizione. In particolare sul perché lui abbia deciso di non scambiarsi un bacio con la bellissima Romina.

"Lo spazio sul palco non è casa tua, non puoi farci quello che vuoi. E in quella canzone il bacio non c'entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace", ha ammesso il cantautore. Che dunque ha voluto mettere una pietra sopra sulle tante polemiche scaturite nei giorni scorsi. I fan erano comunque rimasti delusi dalla decisione dell'uomo, ma la spiegazione odierna fuga ogni dubbio e conferma la grande serietà di Albano Carrisi, che non ha voglia di essere sempre al centro dell'attenzione.

















I momenti vissuti a Sanremo dai due sono stati comunque molto belli: "Nei giorni sanremesi abbiamo condiviso tanti momenti sul palco e fuori. Certe cose non abbiamo bisogno di dircele. Basta uno sguardo", ha aggiunto Carrisi. E poi ha detto ancora: "Non capita tutti i giorni di vedere tutto l'Ariston in piedi per te. Si è trattata di una grande emozione per tutti e due". Al Bano è quindi rimasto molto felice della standing ovation del pubblico, che li ha osannati come non accadeva a nessuno da tempo.























L'Ariston è stato grande protagonista della vita musicale sia di Al Bano da solo che dell'ex coppia. Molti speravano di vederli all'opera in veste di concorrenti nell'edizione appena terminata del Festrival. Ma si sono dovuti accontentare di apprezzarli come super ospiti. E nella conversazione con il giornalista del settimanale 'Oggi', ha svelato comunque i motivi che li hanno spinti ad intraprendere questo percorso. Andiamo a vedere cosa ha detto.

“Io ho la sanremite acuta. Quando penso al Festival mi scatta dentro il brivido della competizione. Ma io sono italiano, ho vissuto Sanremo fin da piccolo. Romina no. Lei è americana. Non capisce perché le canzoni debbano stare in gara. Lei è stata irremovibile. Il suo veto era totale, assoluto”, ha concluso Al Bano, che dunque ha fatto intendere che lui avrebbe avuto molta voglia di prendere parte a Sanremo proprio come ‘Big’.

