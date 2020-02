“Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Quando certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”.

Così Alfonso Signorini, nell'angolo della posta che cura su Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 febbraio, ha risposto a tutti coloro che in queste settimane si chiedevano perché mai Serena fosse diventata una concorrente ufficiale del GF Vip. Il pubblico del reality infatti non ha preso bene la notizia dell'ex tronista nella Casa. Anche perché pochi giorni prima aveva votato (pagando) 'no' all'ingresso di Serena. Ora il conduttore ha rotto il silenzio. Peccato che tra Pago e Serena proceda tutto fuorché alla grande.

















Nella decima puntata del reality i due hanno avuto uno scontro molto acceso dopo giorni trascorsi sempre insieme come due innamorati ai primi appuntamenti. Si erano quindi appena ritrovati ma l'entrata del fratello di lui, Pedro Settembre, e soprattutto quei like di lei alle foto dell'ex tentatore Alessandro hanno fatto scoppiare la bufera. E Pago ora è entrato in crisi.















"Se continua così la lascio", avrebbe detto sfogandosi con Paolo Ciavarro. Il cantante non riuscirebbe a mandare giù l'ennesima indelicatezza della fidanzata: "Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome. Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro".











Tuttavia Pago sembra intenzionato a dare un’altra possibilità a Serena: “Sì, ma ora andiamo avanti, siamo riuscita a riprenderci, ora è una tortura che non voglio vivere più. Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia”, ha aggiunto. Serena? Non sembra molto positiva in realtà: “Non ce la faremo”.

