Wanda Nara ha portato tutta la sua sensualità al GF Vip di Alfonso Signorini. Opinionista del reality insieme a Pupo, la moglie di Mauro Icardi stupisce in ogni puntata. Con i suoi look, la moglie di Mauro Icardi riesce sempre a fare centro nel cuore del pubblico. Ed è successo anche nell’ultima diretta, la decima, quando si è presentata in studio in total pink. E senza reggiseno.

Non è certo la prima volta: anche nelle puntate precedenti Wanda ha rinunciato spesso all’intimo e mostrato tutta la sua bellezza esplosiva con scollature e spacchi vertiginosi. Lunedì scorso, poi, il lato A era praticamente tutto fuori. Nel dettaglio, l’opinionista ha indossato una creazione di Oud Paris, un abito fucsia con gonna lunga e scollatura profondissima abbinato a sandali con il tacco a spillo dorati e accessori preziosi. (Continua dopo la foto)

















Solo l’abito è costosissimo. Fa parte della collezione primavera/estate 2020 del brand e non è ancora in commercio ma sul sito ufficiale di Oud Paris c’è la versione invernale del vestito (rosso e molto molto simile) che costa 1.395 dollari, ovvero circa 1.278 euro. Insomma, una come la Nara può permettersi tutto ma è una bella cifra. (Continua dopo la foto)















Gli orecchini rettangolari con glitter? Sono di Sofi Bevilacqua Accesorios, brand già sfoggiato da Wanda Nara al GF Vip e il prezzo indicato sul sito ufficiale è di 650 dollari, cioè circa 595 euro. La prossima puntata del GF Vip è in programma venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, ma stavolta il pubblico non aspetta solo di scoprire cosa indosserà. (Continua dopo le foto)











Visto che venerdì è la festa degli innamorati e lei non potrà trascorrerla con il suo Mauro, ha fatto una promessa in diretta agli spettatori del GF Vip. Al momenti dei saluti, Alfonso Signorini ha ricordato a Wanda che a San Valentino sarà con lui e Pupo e lei ha spiazzato tutti così: “Pupo, venerdì ti bacio”. Tutti spiazzati. Lo farà davvero?

