Il 70° Festival di Sanremo è ormai terminato con la vittoria dell’artista originario di Taranto, Diodato. Quindi, anche la programmazione di Mediaset sta tornando alla normalità riproponendo i suoi programmi più importanti. Sabato 15 febbraio, dopo una settimana di stop, è pronto a tornare ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi, la trasmissione in grado di emozionare milioni di telespettatori per le storie strappalacrime raccontate in ogni appuntamento. E la conduttrice è riuscita a far partecipare ospiti speciali anche stavolta.

A rivelare le clamorose anticipazioni è stata la stessa pagina ufficiale di 'C'è posta per te', che ha annunciato la presenza di ben sei super ospiti che saranno sicuramente accolti da fragorosi applausi da parte del pubblico in studio. Nomi davvero di grande rilevanza, che permetteranno sicuramente di confermare i grandi ascolti che Maria riesce a fare praticamente sempre. Andiamo a vedere nel dettaglio coloro che allieteranno la serata e che emozioneranno le persone da casa.

















I 6 ospiti di grandissimo rilievo non usciranno singolarmente, ma saranno 'spacchettati' in due gruppi. Inizialmente ci sarà la giuria al completo di 'Tu Si que Vales', quindi usciranno Teo Mammucari, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. In questo programma c'è anche la De Filippi, mentre la conduzione è affidata a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I restanti due ospiti sono parenti stretti traC'è di loro e più precisamente papà e figlia.























Avremo infatti la bellissima e bravissima cantante pugliese Emma Marrone, in compagnia del suo amato papà Rosario. Ed è proprio questo che ha incuriosito non poco i fan di 'C'è posta per te'. In molti si sono chiesti perché l'artista sia stata accompagnata dal genitore. Ovviamente al momento non si hanno ulteriori informazioni, dunque occorrerà necessariamente aspettare sabato per capirne di più. Non resta che pazientare ancora un po' e poi si potrà svelare tutto.

La pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5, nel presentare Emma ha scritto: “Bella, solare e semplicemente unica. Emma Marrone insieme a suo papà saranno ospiti speciali nella quinta puntata”. E sulla giuria di ‘Tu Si que Vales’: “Con dei giudici così non può che essere una quinta puntata imperdibile. Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5”.

