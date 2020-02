Morgan e la madre, l’incontro dopo mesi di gelo. Cosa è successo (grazie a Caterina Balivo)

E alla fine, dopo 6 mesi, Morgan ha rivisto la mamma. Grazie a Caterina Balivo, che parlando del fattaccio di Sanremo 2020 a ‘Vieni da me’, ha fatto sì che il cantante incontrasse di nuovo la signora Luciana dopo tempo. Va fatta però una premessa per chi si fosse perso le ultime puntate del programma in onda su Rai1.

Finito il Festival di Amadeus, che passerà alla storia anche per la clamorosa squalifica di Morgan e Bugo, Caterina Balivo ha dato ampio spazio al caso. E la signora Luciana ha telefonato in diretta. Ma non ha difeso a spada tratta il figlio dopo quanto successo sul palco dell'Ariston. Ha ripetuto più volte che il figlio ha sbagliato a trattare in quel modo Bugo davanti agli occhi di milioni di persone. Poi, il giorno successivo, la madre di Morgan è intervenuta di nuovo.

















Sempre in collegamento telefonico con la Balivo, la signora Luciana ha raccontato cose del figlio che quasi nessuno sapeva ed è scoppiata a piangere. Ha svelato di non avere rapporti con Morgan da mesi, da quando lui è stato sfrattato dalla sua casa di Monza. In tutto questo tempo si sono mandati solo qualche messaggio e lei ha confessato anche di non sapere neanche dove viva ora suo figlio.















"Questa rottura mi fa male. Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato – ha detto la donna – Da quando c'è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi. Dopo la telefonata a Vieni da me mi ha scritto solo: 'Brava mamma'", ha detto in puntata. E dopo che Caterina ha invitato Morgan a raggiungere la madre è avvenuto l'incontro.











La conduttrice aveva invitato l’ex leader dei Bluvertigo a raggiungere la madre, che era negli studi Rai in Corso Sempione a Milano, e come mostrato mercoledì il cantante ha accettato. Si è presentato in monopattino nel posto in cui Luciana aveva appena finito il collegamento con il salotto tv della Balivo. I due si sono abbracciati e si sono poi seduti al tavolino di un bar per fare due chiacchiere. E finalmente la signora Luciana ha scoperto dove vive il figlio: a Milano, proprio nei pressi degli studi radiotelevisivi.

