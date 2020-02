È proprio il caso di dire che questo è il momento di Amadeus. Il suo Festival di Sanremo ha registrato numeri da record e il conduttore e direttore artistico si è detto “l’uomo più felice del mondo” in conferenza stampa: “Ho realizzato un sogno e tutto quello che è accaduto, nel bene e nel male, era quello che desideravo fare fin da agosto”, ha detto il conduttore e direttore artistico della kermesse il giorno successivo alla finale.

"L'azienda mi ha dato totale fiducia e questa fiducia credo di averla ripagata lavorando con onestà e semplicità, portando quello che pensavo fosse giusto. Se ho potuto fare quello che ho fatto, è stato grazie alla Rai", ha aggiunto. E si è anche commosso: "Ho 57 anni. si sa che più si va in là con l'età e più uno si commuove".

















Gli ascolti record registrati nel corso della settimana del Festival da Rai1 resteranno nella storia e saranno termine di paragone per chiunque altro si affaccerà da conduttore e direttore artistico all'Ariston nei prossimi anni. Anche se tanti già sperano di rivedere Amadeus sul palco dell'Ariston anche il prossimo anno. Ma l'affetto del pubblico per il conduttore non si è esaurito con la settimana sanremese.















Amadeus inarrestabile: sono incredibili anche gli ascolti registrati da I Soliti Ignoti nei primi due giorni successivi alla finale di Sanremo 2020. Il gioco del preserale di Rai1 che conduce ormai da 3 stagioni ha infatti raggiunto picchi di share e pubblico impressionanti nelle puntate del 10 e dell'11 febbraio. Martedì 11 ha dominato la fascia Access Prime Time con ben 6,3 milioni con il 23,4%.











Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,9 milioni e 18,1%, su Rai2 Tg2 Post 3%, su Italia1 CSI Miami 4,4%, su Rai3 Nuovi Eroi 4,5% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%, su La7 Otto e Mezzo 6,3%, su Tv8 Guess my Age 2,4% e sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,2%. Nel Preserale, invece, L’Eredità è stata seguita da 5,6 milioni (27,1%) su Rai1, mentre su Canale 5 Avanti un Altro! da 4,2 milioni e 20,5% di share.

