Grande Fratello 2020, dopo giorni di “reclusione” i concorrenti iniziano a sentirsi smarriti. Licia Nunez, per esempio, sembra un po’ stanca. Ora, poi, che è finita al televoto insieme a Serena Enardu, sembra anche un po’ demoralizzata. La cosa che non le va giù è che i compagni l’abbiano nominata. Perché lo hanno fatto? E soprattutto perché lo ha fatto Andrea Montovoli, suo amico da 11 anni? ““Ti posso chiedere come mai mi hai votato? Tu mi conosci da undici anni”, ha la Nunez.

"Perché non abbiamo mai parlato, sei stata molto per i fatti tuoi eppure quando è entrata Imma io ci ho provato". Ma Licia non è convinta: "Non ho parole, pensavo di essere una delle persone che conosci meglio". E Montovoli: "E seconda motivazione per come hai reagito nei confronti di Adriana, hai sentito un discorso travisato in base a quello che ha detto anche Paola, dovevi parlare direttamente con lei no così in puntata".

















E scoppia la famosa lite: "Mi sembra assurdo adesso passare io per quella non trasparente, siete tutti seguaci di Adriana, che delusione". Dopo la discussione, Licia va via dal gruppo e si dirige verso la piscina. Fabio Testi cerca di consolarla. Non ce la faccio, mi sento bloccata e non posso farmi vedere così, non paga mai la verità nella vita", spiega Licia piangendo.















E continua a ripetere di non farcela: "Non ce la faccio: nella vita sono sempre stata costretta a dimostrare di più per convincere gli altri. Sono 5 settimane che in ogni puntata ce ne è una, io ho sempre, sempre, sempre detto la verità, non sopporto l'ipocrisia, la non trasparenza, non la sopporto". L'attore cerca di farle tornare il sorriso e le dice delle parole che fanno riflettere.









“Noi siamo dei privilegiati nella vita – le dice Fabio Testi – e noi i problemi li possiamo superare, pensa a chi sta peggio. Non farti giudicare e non giudicare la gente, qui siamo di passaggio, fatti scivolare via queste cose, tu sei più importante di tutti, non devi convincere il mondo di essere in gamba”. Dopo quelle parole, Licia è pronta ad affrontare di nuovo i suoi coinquilini.

