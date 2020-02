GF Vip, il fidanzato di Clizia esce allo scoperto: “Ho visto il bacio con Paolo…”. Ecco chi è

L’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, si è presentata al pubblico del ‘Grande Fratello Vip’ da single, ma successivamente ha ammesso di avere una persona fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Ciò è stato svelato quando ha iniziato ad avere un legame molto intimo con l’altro concorrente Paolo Ciavarro. Ed adesso, per la prima volta in assoluto, esce allo scoperto il fidanzato Tiberio Carcano. Quest’ultimo si è confessato a ‘BollicineVip’ ed ha rilasciato frasi molto particolari.

Tra lei ed il figlio di Eleonora Giorgi ormai la passione è esplosa e pare comunque che questa liaison con Tiberio era cominciata solamente un mese prima dell’esperienza al reality show. Carcano ha esordito affermando: “Non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa. Abbiamo iniziato ad uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello”. (Continua dopo la foto)

















Poi ha aggiunto: “Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati. Magari ci saremmo fidanzati, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei”. Carcano ha poi parlato del rapporto tra Clizia e Paolo: “Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. Per me è giusto che Clizia si viva questa esperienza appieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi”. (Continua dopo la foto)























Ed ancora: “Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando ad un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà”, ha concluso Tiberio Carcano a ‘BollicineVip”. Dunque, non si può parlare di partner tradito visto che i due non sono mai stati effettivamente due innamorati. (Continua dopo la foto)

Nonostante non siano mai stati dei veri fidanzati, la Incorvaia aveva confessato ad Andrea Denver di sentirsi un po’ in colpa per aver ‘tradito’ Tiberio. Ma Denver le aveva detto: “Vabbè vi eravate ‘lasciati’ molto alla buona, poi i termini li sai tu”. E lei aveva dichiarato: “Ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata. Ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.

