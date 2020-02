Tiene banco a Pomeriggio 5 la relazione tra Pago e Serena Enardu. Reduci da una clamorosa e accesa litigata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, i due hanno chiarito e continuano a viversi, ma fuori dalla casa, tra social e salotti televisivi, i due sono sulla bocca di tutti. Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, è stat ospite nello studio di Pomeriggio Cinque.

La donna ha commenta la discussione avuta da Pago e Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della decima puntata del GF Vip, il cantante sardo ha ricevuto la visita a sorpresa del fratello Pedro. L'uomo ha messo in guardia Pago riguardo alcuni atteggiamenti, secondo lui, sospetti della donna. Su Instagram prima di entrare Serena avrebbe messo dei like sui social ad Alessandro, il tentatore di Temptation Island che aveva portato alla luce la crisi della coppia ed è successo il delirio.

















Pago si è detto infastidito, mentre Serena si è infuriata con lui, spiegando che si trattava solo di un like e niente più. "Pedro ha scoperto questa cosa dei like dopo aver deciso di voler entrare in casa" – ha raccontato Miriana a Barbara D'Urso – "Voleva dire a suo fratello di tirar fuori la sua personalità. La prima entrata di Serena era stata bella. Ci vuole delicatezza quando l'amore è fragile".















"Il mio unico pensiero è nostro figlio, – ha spiegato ancora – ovviamente non posso fargli vedere il GF Vip. Pago sta davvero perdendo i ruoli che ha nella vita. I ruoli di padre, fratello, figlio di sua mamma; è solo entrato, come se fosse alienato, nel ruolo di compagno di questa donna". E ancora: "C'è una forte distrazione su tutto. Anche sul suo sogno, la sua arte. E anche Nicola ne risente, però noi… ovviamente, noi perché con la famiglia di Pacifico siamo una famiglia unica, perché c'è questo perno che è nostro figlio".









A quel punto la frecciatina di Barbara D’urso: “Il papà ha fatto questa scelta, è un’artista e ha fatto bene a scegliere di entrare al GF. Ma mi metto nei tuoi panni di madre, cioè dire che in questo momento Pago si fa distrarre da un’altra persona anche dal pensiero del figlio è tanta roba. Io come mamma sarei abbastanza innervosita”. La conduttrice ha commentato anche gli umori dei social, per niente dalla parte di Pago e Serena: “Io i social li leggo e spero che non li leggerà… per fortuna Pago non li legge. Però su Twitter e ovunque c’è scritto che Pago è una sorta di zerbino… Speriamo che non arrivi a Nicola”.

