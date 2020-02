Si chiama Karima Ammar ma tutti la conosciamo semplicemente come Karima. I telespettatori la ricorderanno come una delle cantanti più brave di Amici, il talent show Mediaset targato Maria De Filippi. Karina, nata a Livorno del 1985, ha partecipato alla sesta edizione arrivando terza dopo Federico Angelucci (primo) e la ballerina Agata Reale.

Classificata terza, la cantante vince il premio della critica assegnatole dai giornalisti e ottiene un contratto discografico con la Sony BMG. Prima di entrare a far parte di Amici, Karima ha preso parte a diversi programmi come come Bravo Bravissimo e Domenica In. Anche il festival di Sanremo, nel 2009, le ha dato grandi soddisfazioni: aveva partecipato tra le nuove Proposte e presentato il brano 'Come in ogni ora'.

















Il suo primo Ep, 'Amare le differenze', è uscito proprio dopo l'esperienza all'Ariston e lo ha fatto conoscere al pubblico durante 'Amici – La sfida dei talenti', l'evento che ha permesso alle vere glorie del talent show di Canale 5 di esibirsi e venire giudicati da esperti. In quell'occasione Karima si è classificata seconda, dietro ad Anbeta Toromani, ballerina della seconda edizione. È diventata mamma Karima: nel 2014 ha dato alla luce la sua prima figlia, Frida, avuta dal compagno Riccardo, livornese come lei conosciuto in palestra.















Tra loro è stato un vero colpo di fulmine e, poco dopo l'inizio della loro storia, è arrivato l'inaspettato annuncio della dolce attesa. Oggi Karima continua a dedicarsi al mondo della musica, che non ha mai lasciato. Ha preso parte a diverse produzioni di musical, si è dedicata alla recitazione e al doppiaggio, partecipando anche a vari programmi televisivi.









“Sono cresciuta. Sono passati circa sette anni da quando ho partecipato ad Amici, c’è stato il passaggio da “bimba” a donna. Ho perso sedici chili mettendoci grande impegno, mangiando sano e facendo una costante attività fisica. E poiché mi piace ancora molto mangiare, – aveva detto la cantante – sto lontana dai fornelli per evitare tentazioni!”.

