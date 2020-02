“Una farsa”. L’ex gieffino commenta l’uscita di Barbara Alberti dal GF Vip e rivela ‘qualcosa’ di scottante

Barbara Alberti abbandona la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini (appuntamento durante il quale era stata già salvata al televoto) la scrittrice ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco.

"È stata un'esperienza più bella e ricca di quello che potevo immaginare, tuttavia non reggo emotivamente il gioco – ha dichiarato con immensa tristezza – L'altra volta sono finita in clinica, questa volta ho paura di finire peggio e quindi, a malincuore, sentendomi vile e inadeguata, preferisco lasciare il Grande Fratello Vip fino a quando è così bello". Barbara si è quindi affrettata a salutare tutti i concorrenti ancora in gara prima di abbandonare la casa.

















Sul caso è intervenuto Salvo Veneziano, concorrente espulso pochi giorno dopo l'inizio del reality show a causa delle frasi sessiste pronunciate su Elisa De Panicis. Secondo il pizzaiolo il Grande Fratello avrebbe costretto la scrittrice ad abbandonare la casa a causa della bestemmia pronunciata durante un racconto che riferiva ad alcuni concorrenti.















"Buongiorno… Scusate ma bisogna essere certi, quando si fanno delle accuse ben precise – scrive Salvo Veneziano – Quindi dopo alcune ricerche tra amici abbiamo anche consultato Google… Questa è la risposta.. PS la signora Alberti tutto voleva ma tranne ritirarsi … Fino la fine hanno tutelato l'immagine della signora Alberti con questa farsa del ritiro" In comune accordo" Cmq in giornata farò una bella diretta a dopo kiss. Salvo #salvoveneziano".









Secondo Salvo Veneziano la concorrente si sarebbe trovata in un vicolo cieco: l’abbandono di sua spontanea volontà oppure la squalifica. La scrittrice, dopo aver parlato con Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip ha lasciato la Casa nella serata di lunedì 10 febbraio.

