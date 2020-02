Anticipazioni molto interessanti su ‘Amici 19’ arrivano dal sito ‘Tvblog’, che ha annunciato quando inizierà il Serale del seguitissimo talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Certo, non siamo ancora in presenza di una notizia ufficiale, ma le indiscrezioni sono sempre più insistenti ed il giorno di inizio del Serale è ormai imminente. Quest’anno si partirà prima degli altri e, secondo quanto appreso in queste ore, il 28 febbraio sarebbe la data prescelta per dare avvio alla fase finale.

Il 28 è un venerdì, quindi Mediaset è pronta a scontrarsi con un programma della Rai molto seguito, ovvero 'La Corrida' di Carlo Conti. Ma ci sono ancora tanti dubbi e perplessità sulla trasmissione, visto che farlo andare in onda il venerdì potrebbe essere esclusivamente una mossa temporanea e non quindi definitiva. Una scelta coraggiosa quella di sfidare Conti, tenuto conto che 'La Corrida' è in grado normalmente di ottenere dei risultati straordinari in termini di ascolto.

















Inizialmente quindi il venerdì ci sarà il Serale di 'Amici', con 'C'è posta per te' confermata al sabato in contrapposizione con 'Ballando con le stelle'. Non è però da escludere che successivamente il talent show sia posticipato al giorno dopo. Tutto dipenderà ovviamente dagli ascolti che Maria riuscirà ad avere. Ogni cosa è comunque ancora in alto mare, ma i prossimi giorni si riveleranno decisivi per avere il quadro della situazione più chiaro. Non resta che attendere un po'.























A quanto pare quindi Carlo Conti e la De Filippi si daranno battaglia con Milly Carlucci che dovrebbe avere vita più facile. Il suo 'Ballando con le stelle' potrebbe dunque dominare. 'Amici' inoltre avrebbe la possibilità di conquistare comunque audience stratosferici di venerdì, ma gli autori stanno studiando tutte le possibilità per evitare risultati negativi. Tutte le ipotesi restano sul tavolo, ma manca davvero pochissimo e poi conosceremo tutti i dettagli.

Nelle scorse ore l’insegnante Alessandra Celentano si è complimentata con il ballerino Javier: “Ma che bella maglia verde che abbiamo! Bravo, sono molto felice. Te la sei meritata. Ti dona il verde. Hai tante componenti tutte insieme ed è per questo che io sono felice che tu sia al Serale, perché veramente te lo meriti. Sei un ballerino che a me piace. Un domani sarai in una compagnia e dovrai saper ingoiare e mediare”.

