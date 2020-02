Lite furiosa al GF Vip. Alta tensione tra Licia e Andrea Montovoli: volano parolacce e accuse

Sono due donne le concorrenti finite in nomination alla fine della decima puntata del “Grande Fratello Vip”. Si tratta di Serena Enardu, reduce da una violentissima litigata con il compagno Pago, e Licia Nunez, ex fidanzata di Emma Battaglia che negli ultimi giorni ha avuto un brutto diverbio con Adriana Volpe. Le due concorrenti sono al televoto e la meno votata sarà la prima ad andare in nomination durante il prossimo appuntamento col reality show di Canale 5.

Una volta chiuse le Nomination Alfonso ufficializza i nomi dei concorrenti al televoto questa settimana: Serena e Licia; il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra le due Vip scelte dai compagni d’avventura.Nella puntata andata in onda lunedì 10 febbraio sono stati due i concorrenti ad abbandonare la casa. Il primo è stato il giornalista Michele Cucuzza, sconfitto al televoto da Barbara Alberti, Fabio Testi e Adriana Volpe. La seconda ad abbandonare la casa più spieta d’Italia è stata Barbara Alberti, che si è detta stanca di voler continuare. (Continua a leggere dopo la foto)

















Già due settimane fa la concorrente aveva deciso di abbandonare la casa. Dopo un breve ricovero in una struttura ospedaliere, la scrittrice aveva deciso di rientrare, ma lo stress per lei è stato troppo e alla fine ha deciso per l’abbandono definitivo. A seguito delle nomination c’è stato un incontro tra Licia e Adriana, reduci da una lite avvenuta la scorsa settimana. Lì con loro c’era anche Andrea Montovoli e per questo motivo la Nunez ha chiesto alla Volpe di andare a parlare in privato. “Oppure hai bisogno dei tuoi seguaci attorno?”. A quel punto Montovoli interviene e Licia perde le staffe. (Continua a leggere dopo la foto)















“Tu Andrea sei un ragazzo senza pal*e! Hai fatto la stessa cosa con Ivan, con Denver. E vai a nominare l’unica persona di cui sai qualcosa. Io e te abbiamo anche parlato di una cosa personale…”, ha detto la Nunez. “Non dovevo nominarti perché dieci anni fa abbiamo fatto un programma insieme? Ma che ca*** vuol dire?”, ha detto Andrea visibilmente irritato. (Continua a leggere dopo la foto)









“Cosa devo dirti? Io ho parlato molto di più con altri rispetto a te…Poi se te la prendi non so cosa dirti…Io sono andato due volte in nomination…A me dispiace che hai questa reazione…Se rimani nominami, vai tranquilla…”. Ma gli animi si infiammano e Licia non vuole sentire scuse.

“Non è che la figlia che aspetti è mia?”. Eleonora Daniele, siparietto in tv. E lei risponde così