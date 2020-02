Ci siamo, dopo il Grande Fratello Vip tra un po’ ricomincia anche l’Isola dei famosi 2020. Un’edizione un po’ particolare che sarà orfana di Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice, infatti, ha deciso di mollare per dedicarsi ad altro. Un po’ come aveva fatto Ilary Blasi con le Iene e con il Grande Fratello. Ma allora se se ne va la Marcuzzi, chi conduce l’Isola dei famosi? Già da qualche tempo circola la voce che sarà Ilary Blasi la sostituta di Alessia Marcuzzi. La signora Totti

aveva detto addio ai programmi che l'avevano resa celebre e per i quali era super amata, per buttarsi a capofitto nell'esperienza del di Eurogames. Il programma ispirato a Giochi senza frontiere, però, è stato un flop e Ilary è uscita con la coda tra le gambe. Ora pare che condurrà l'Isola dei famosi nella speranza di rimettersi in pista e riacquistare credibilità. Ma quando inizia l'Isola dei famosi 15? Lo ha svelato il sito CheTvCheFa.

















Secondo il sito in questione, l'inizio del reality è previsto per lunedì 20 aprile. Se ciò fosse vero, significherebbe che il programma è stato rimandato. Perché originariamente l'Isola sarebbe dovuta iniziare poco dopo la fine del GF Vip cioè a inizio aprile. Ma ora la voce che circola sul 20 aprile fa pensare che sia successo qualcosa. Perché il reality è stato rimandato? Stando a quanto riportato da CheTvCheFa, Mediaset avrebbe deciso di mettere una pausa di qualche settimana tra un reality e l'altro.















Obiettivo: evitare di far annoiare i telespettatori. Intanto si parla parecchio di Alessia Marcuzzi che, come annunciato da Mediaset, non proseguirà l'esperienza del reality. Ma allora che cosa andrebbe a fare la Marcuzzi? Cosa ha in serbo Mediaset per lei? Cosa farà? Secondo il sito di cui sopra, Alessia potrebbe condurre Lo show dei record. Ma è solo una voce. Perché pare che la Marcuzzi vorrebbe fare altro.











Intanto lunedì 10 febbraio è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Ma quanto manca alla chiusura del GF Vip? Poco. Pare che quest’ultima edizione chiuda definitivamente i battenti entro il 30 marzo giorno in cui, secondo indiscrezioni, dovrebbe esserci la finale.

