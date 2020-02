“Stop”. UeD, la decisione di Gemma Galgani arriva all’improvviso. E Tina ‘si rivolta’

Puntata ancora una volta bollente al trono over. Al centro, ancora una volta, Gemma Galgani. La dama torinese è stata presa di mira da Tina Cipollari, in un siparietto che ormai va avanti da anni. Proprio Gemma Galgani era stata il punto di partenza con Maria De Filippi che aveva mandato in onda un rwm che la riguarda. Il filmato mostra la dama torinese molto euforica dopo la scorsa puntata, durante la quale ha ballato con i professionisti di Amici.

Non solo, Gemma ricorda anche alcuni suoi ex fidanzati e ovviamente non manca l’opinione di Tina Cipollari, che non perde tempo ad attaccarla. In studio, la Galgani ha poi un confronto con Emanuele. I due hanno trascorso la serata precedente insieme e oggi raccontano di essersi scambiati tre baci. Uno tra questi sarebbe stato per la dama torinese troppo ‘umido’, tanto che non sarebbe riuscita a gradirlo. Continua dopo la foto

















Gemma Galgani, alla fine, vuole chiudere la conoscenza con Emanuele, poiché ha compreso di non provare un grande trasporto. In studio, sono in tanti ad andare contro la scelta presa dalla dama torinese. Nonostante ciò, Gemma rimane convinta delle sua idea. Non solo, Gemma Galgani rivela che il cavaliere le avrebbe raccontato di aver avuto delle relazioni con donne più piccole. Continua dopo la foto















Pertanto, oggi ammette di non riuscire a comprendere come possa essere interessato a lei. Antonella, a questo punto, approfitta della situazione e chiede di ballare con Emanuele. Dopo di che, Tina decide di fare un appello per Gemma: tutti i suoi ex sono invitati in studio per raccontare pubblicamente la loro storia con la dama. Continua dopo la foto















La puntata di oggi continua con Simonetta al centro dello studio, che dichiara di essere uscita con Marcello. Tutti i presenti sono stupiti di fronte a questa nuova conoscenza della dama, in particolar modo Gianni Sperti. L’opinionista non comprende cosa lei ci trovi nel cavaliere, visto che non l’aveva mai calcolato prima. Infatti, confessa di avere molti sospetti su questa frequentazione e di vederci qualcosa di strano.

