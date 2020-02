“Ma si vergogni!”. Avanti un altro, Paolo Bonolis su tutte le furie contro la concorrente: “Se ne vada!”

Gaffe senza precedenti durante il famoso programma di Canale 5 condotto magistralmente da Paolo Bonolis. Una verta e propria figuraccia quella di una concorrente napoletana che, durante la puntata di sabato, a un certo punto al tavolo del folle game show, ha detto qualcosa di assurdo. La donna si è presentata Marianna Iovine, giovane e carina cantante partenopea, sposata e mamma di un bimbo di quattro anni. Subito partono complimenti e battute sull’avvenenza della ragazza da parte dei conduttori, che le danno il consenso a offrire una dimostrazione delle sue doti canore.

Eccola Marianna accenna a "Tu si 'na cosa grande" di Domenico Modugno e i due padroni di casa sembrano favorevolmente colpiti dalla sua voce. Terminata la piccola esibizione, finalmente può partire il quiz e la Iovine scopre che è stata fortunata, perchè dovrà rispondere a domande riguardanti proprio la sua città. In più potrà essere affiancata dal valletto. Insomma, la concorrente sembra in una botte di ferro e si prevede che supererà in scioltezza la prima fase del gioco, rispondendo correttamente a tre domande su quattro, invece già alla prima si mostra gravemente impreparata.

















Bonolis e Laurenti interpretando scherzosamente due gagà, le chiedono: "Di cosa fu capitale Napoli: del Regno delle Due Sicilie o del Ducato di Savoia?". L'enigma sembra di facile risoluzione, ma la ragazza pare si prepari alla prima figuraccia: "I napoletani mi ammazzeranno", dice. Poi dà la risposta, enunciando l'opzione sbagliata: "Il Ducato di Savoia".















Grasse risate in studio e sfottò dei due conduttori, poi si passa alla seconda domanda: "Quando si festeggia San Gennaro: il 19 settembre o il 29 settembre?". Anche stavolta la risposta sembra ovvia, soprattutto per una persona che vive a Napoli, invece Marianna sposta di dieci giorni la festa del patrono della sua città.











Ma qui Paolo si inalbera e dice: “Ma non è possibile! Lei non sa niente! E non sa dove si trova, non sa di cos’era capitale, non festeggia San Gennaro. È una vergogna!”. “Sono una napoletana atipica”, si giustifica Marianna. E lascia lo studio ridendo e in compagnia del bel valletto, nemmeno minimamente amareggiata per aver appena collezionato una clamorosa figuraccia su una tv nazionale.

