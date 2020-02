“Lo farà fino al nono mese”. Eleonora Daniele non cede: la soffiata prima della nascita della figlia

Eleonora Daniele presto diventerà mamma. Lo ha annunciato in diretta la stessa conduttrice alla fine del programma su Rai1 ‘Storie italiane’, di cui è al timone, nella puntata andata in onda il 7 gennaio. “E’ vero sono incinta. Aspetto una bambina”, aveva infatti detto Daniele. La ‘lieta notizia’ è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente nello studio. P

oco dopo la conduttrice è stata ospite di Mara Venier. Un'ospitata molto commovente, soprattutto per Zia Mara, che proprio in diretta ha ricevuto l'invito della Daniele di diventare madrina della sua bambina, Carlotta. "Mi piacerebbe tanto se tu facessi da madrina a mia figlia Carlotta", aveva detto Eleonora Daniele in studio a Domenica In facendo emozionare la Venier.

















La gravidanza è arrivata dopo una lunga attesa. "Avevo perso le speranze, io e Giulio era da tanto che provavamo ad avere un figlio, che però non arrivava…", aveva detto al settimanale DiPiù. Eleonora è riuscita a realizzare il suo desiderio, avere un figlio: Carlotta nascerà a giugno. "Pensavo di non farcela, troppi pensieri, troppo lavoro.- aveva raccontato la conduttrice di Storie Italiane a Mara Venier – Ma alla fine, la grande realizzazione passa anche attraverso la maternità. Era un tassello che volevo mettere nella mia vita e dai, ci siamo riusciti! Avevo un lieve ritardo, ho fatto passare un po' di tempo, non volevo illudermi".















"Poi ho fatto il test, era una domenica. Vedo la lineetta, non mi capitava da due anni. Sono andata da Giulio a testa bassa, gli ho sussurrato la notizia e lui: 'Lo sapevo, amore mio, finalmente'. Ora è al settimo cielo, parla alla pancia e dice a Carlotta tutte le cose più belle del mondo". Come detto, Carlotta nascerà a giugno, ma come si legge nel numero del settimanale NuovoTV, la Daniele condurrà Storie Italiane fino al nono mese di gravidanza.









“Per Eleonora Daniele l’impegno nella sua trasmissione è grande: – si legge – si tratta di due ore di diretta ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Verso la fine della gravidanza, perciò, la conduzione potrebbe diventare pesante, ma lei appare determinata a farcela. Un cambio di conduttrice, almeno per adesso, non sembra essere preso in considerazione dai vertici della Rai”. Insomma, nessun cambio, Eleonora dovrebbe riuscire a condurre il programma fino alla nascita della piccola.

