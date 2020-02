Barbara D’Urso, è gelo per la frecciatina a Francesco Gabbani. È successo tutto in diretta

Barbara D’Urso non ha peli sulla lingua. E lo sanno bene i telespettatori dei suoi programmi. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 10 febbraio, la conduttrice ha lanciato una frecciatina (per niente velata) ad uno dei protagonisti dell’edizione 2020 del festival di Sanremo.

Durante un servizio dedicato alla kermesse canora, Barbara D’Urso ha parlato dei tre finalisti, il vincitore Diodato, Francesco Gabbani e la rivelazione dell’anno, i Pinguini Tattici Nucleari. Diodato si è aggiudicato il podio con il brano ”Fai rumore”, i Pinguini con quello che è già un tormentone (Ringo Star), mentre Gabbani è arrivato al secondo posto con ”Viceversa”. (Continua a leggere dopo la foto)

















E propio al secondo classificato Carmelita ha voluto lanciare una frecciatina al veleno. “Francesco Gabbani, mi hai chiesto di partecipare al tuo videoclip, io l’ho fatto col cuore e gratuitamente come sempre. Manco mi hai detto grazie. Mo gliel’ho detto. Ciao Gabbani”, ha detto la conduttrice dallo studio di Pomeriggio 5. Applausi a scena aperta e tante risate degli ospiti e dello studio. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma a cosa di riferisce Barbara D’Urso? Al video del brano ‘Duemiladiciannove’, al quale hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, appunto, c’era anche la conduttrice Mediaset, che evidentemente si è sentita risentita dal comportamento del cantante. Dopo la frecciatina a Francesco Gabbani, Barbara D’Urso ha parlato anche di un’altra concorrente del settantesimo festival della canzone italiana. (Continua a leggere dopo la foto)









Si tratta di Elettra Lamborghini, che sul palco dell’Ariston si è esibita con il brano ”Musica e il resto scompare”. “Non tutti ricordano che Elettra era una mia opinionista, – ha detto un’orgogliosa Carmelita – era spesso ospite dei miei programmi… È una ragazza molto simpatica ed educata, un tesoro”.

