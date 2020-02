Serena Enardu e Pago sono tornati insieme grazie al GF Vip ma l’entrata di lei nella Casa ha creato parecchio scompiglio. Non solo le critiche dal pubblico, che non si è mai risparmiato in questi mesi, ma anche dalla famiglia del cantante che ultimamente ha manifestato il suo disappunto. Il fratello di Pago, Pedro Settembre, ha detto a Spy che l’ingresso di Serena “non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Miriana Trevisan, ha invece fatto sapere che il figlio Nicola “non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: «Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”. (Continua dopo la foto)

















Miriana sarebbe dovuta rientrare in Casa nella puntata del GF Vip in programma lunedì 10 febbraio ma non succederà: “Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…”, ha fatto sapere su Instagram. Chi invece vorrebbe tanto varcare la porta rossa è Elga Enardu, la gemella di Serena, perché, ha detto su Instagram, deve raccontare qualcosa che la ex tronista pare debba assolutamente sapere. (Continua dopo la foto)















“Mi ha svegliato una mia amica dicendomi che ‘sister’ è preoccupata per il mio papi. Io sto iniziando veramente a soffrire questa situazione di non poter comunicare con lei e vorrei che questo fosse possibile, però non continuate a scrivermi ‘Elga vai da tua sorella’ – ha spiegato Elga sui social – . Non è proprio come pensate voi nel senso che non è che uno alza la cornetta e dice: ‘Voglio incontrare mia sorella’. Dobbiamo aspettare, aspettiamo tutti e speriamo che si tranquillizzi”. (Continua dopo le foto)











E ancora: “Io ho delle informazioni molto importanti che è giusto che lei sappia, non è necessario che io gliele comunichi personalmente, basterebbe che lo sapesse anche tramite una comunicazione… non lo so. Prometto che farò di tutto”, ha proseguito Elga facendo, forse, riferimento proprio allo stato di salute del papà. Il GF Vip le permetterà di raggiungere la sorella in modo che possa raccontarle direttamente cosa sta accadendo fuori? Staremo a vedere.

Ludovica Pagani senza veli per il derby: “La più bella di tutte”