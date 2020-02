Siamo davvero vicini ormai all’appuntamento finale con di ‘Amici’, con il Serale che è ormai quasi dietro l’angolo. I posti a disposizione degli allievi sono solamente dieci e secondo alcune anticipazioni delle ultime ore ci sarebbero state due eliminazioni a porte chiuse. Infatti, in questi ultimi giorni stanno proseguendo i cosiddetti esami di sbarramento. Serve dare le ultime 4 maglie verdi restanti ed inevitabilmente ci devono essere anche delle esclusioni. Gli esami si rivelano quindi decisivi per i ragazzi.

Sia i cantanti che i ballerini sono convocati dagli insegnanti, anche senza la presenza del pubblico. Ed oggi sembra proprio che sia accaduta una cosa del genere. A rivelare in anteprima la notizia è stata una fanpage del talent show di Maria De Filippi. E successivamente ‘Il Vicolo delle News’ ha ripreso l’esclusiva. Pare che gli esami di sbarramento si siano svolti in seguito all’ultima registrazione di domenica scorsa. Andiamo a vedere dunque cosa è successo. (Continua dopo la foto)

















Ecco qual è l’indiscrezione: “Attenzione: doppia eliminazione. Una ragazza ci dice: una mia amica ha visto Francesca con le valigie che se ne stava andando dagli studi poiché dopo la puntata, senza pubblico, hanno richiamati tutti i ragazzi che non hanno avuto la maglia verde, esibendosi uno ad uno per l’esame di sbarramento per l’eliminazione e la stessa Francesca è stata eliminata”. Dunque, secondo queste news, Francesca Sarasso non farebbe più parte della scuola di ‘Amici’. (Continua dopo la foto)























La prossima registrazione del programma avverrà venerdì prossimo, ma a tener banco adesso è questa anticipazione che però non è stata ancora confermata in via ufficiale. Si è parlato di due studenti estromessi, ma è uscito fuori soltanto il nome della cantante. Regna il mistero sull’ipotetico secondo eliminato, ma in generale occorrerà aspettare ancora per avere il quadro della situazione più chiaro. Questa segnalazione dovrà trovare conferme nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)

C’è comunque un altro dettaglio che potrebbe di fatto aumentare le possibilità che queste notizie siano veritiere. Nel daytime di oggi, lunedì 10 febbraio, che va in onda su Real Time, Francesca non è stata vista assieme altri altri allievi durante l’incontro con Shade. Non resta che pazientare ancora un po’ per conoscere cosa sia accaduto davvero.

“Adesso sarà felice”. Carlotta Maggiorana, la confessione è vietata ai minori: bollente è dire poco