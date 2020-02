“Adesso sarà felice”. Carlotta Maggiorana, la confessione è vietata ai minori: bollente è dire poco

Carlotta Maggiorana continua a far parlare di sé. L’ex miss, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello, è tornato a parlare della sua fantasia confessata dentro la casa. Ai microfoni di ‘Obbligo o verità’ ha risposto a un po’ di domande e non si è sottratta neanche a quelle più scomode, soprattutto quando si è parlato di una sua fantasia confessata a Paola Di Benedetto.

Come forse saprete, Carlotta prima di abbandonare la Casa del Grande Fratello aveva confessato uno dei suoi sogni, cioè quello di passare una notte con un'altra donna. Ed è stato proprio questo sogno oggetto di una domanda che le hanno posto durante il gioco: "Accetterai l'invito di Paola – le è stato chiesto -di trasformare in realtà la tua fantasia er…ca?".

















Col suo bel sorriso Carlotta Maggiorana ha risposto senza esitare troppo e anche con un bel pizzico di ironia: "Ahia, Perché no? mai dire mai nella vita! Spero sarà contento mio marito!" Obbligo e Verità è stata anche l'occasione che ha permesso a Carlotta di parlare di altri suoi sogni: Miss Italia 2018 non ha parlato solo di come ha conosciuto suo marito, l'amore della sua vita, ma anche del fatto che vuole diventare mamma.















La maggiore popolarità nel nostro Paese per Carlotta Maggiorana è arrivata nel 2018, quando ha partecipato a Miss Italia. Con la sua bellezza e personalità ha conquistato tutti, riuscendo così a conquistare lo scettro e coroncina di reginetta dell'anno.Ma non è la sua unica esperienza televisiva. Più volte infatti l'abbiamo vista nel piccolo schermo. Ad esempio è stata valletta di Paperissima e del Mondiale di Superbike.











Il vero e proprio esordio però è avvenuto nel 2011 quando ha preso parte ad Avanti Un Altro, programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e ha anche partecipato al programma estivo, Veline. Tra l’altro non tutti sanno ma Carlotta ha recitato nel film Tre Of Life con Brad Pitt e Sean Penn, oltre alla commedia di Leonardo Pieraccioni. Anche se c’è da dire che tutti si sono affezionati maggiormente a lei per aver partecipato a Miss Italia 2018.

